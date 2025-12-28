Radio Delta1 accende il Capodanno a Guardiagrele: la prima radio di Abruzzo e Molise renderà magica la festa in piazza Santa Maria Maggiore

Domenica 28 Dicembre 2025

Musica, dj set ed energia positiva per il Capodanno a Guardiagrele firmato Radio Delta1, leader negli ascolti e seguita anche in Marche, Lazio e Puglia, accompagna il territorio nei suoi momenti più belli

Guardiagrele si prepara a salutare il nuovo anno con una grande notte di musica e divertimento firmata Radio Delta1, prima radio di Abruzzo e Molise in termini di ascolti e punto di riferimento dell’etere regionale, seguita anche in Marche, Lazio e Puglia.

L’appuntamento è per mercoledì 31 dicembre, dalle ore 22, nella suggestiva piazza Santa Maria Maggiore, cuore pulsante di uno dei borghi più belli d’Italia. Un Capodanno in Piazza pensato per tutte le generazioni, con dj set, animazione e spettacolo dal vivo, organizzato dal Comune di Guardiagrele e dalla Pro Loco, in collaborazione con Città Slow e Borghi più belli d’Italia. Ancora una volta Radio Delta1 sarà al centro della scena, portando sul territorio la sua musica, il suo staff, la sua grinta e quell’energia positiva che da sempre accompagna i momenti più belli vissuti nelle piazze delle regioni Delta1. In consolle saliranno Jay Toscano e Johnny Quattroquarti, pronti a far ballare il pubblico fino a notte fonda.

A scandire il ritmo della serata le voci amatissime di Mary Jo e Daniele Di Ianni, affiancate dai ballerini professionisti Giuseppe Sgobbo e Gabriella Mennuni, per uno show dinamico, coinvolgente e adatto a tutte le età. Dalle ore 22 Radio Delta1 trasmetterà l’evento in diretta FM e DAB, portando l’atmosfera di Guardiagrele nelle case di migliaia di ascoltatori. Musica, giochi, sorrisi, gadget esclusivi e tanta voglia di stare insieme accompagneranno il pubblico fino al conto alla rovescia per brindare al nuovo anno.

Con oltre 105.000 ascoltatori nel giorno medio, 116.000 nel giorno feriale e più di 753.000 ascoltatori settimanali per il Gruppo Delta1, Radio Delta1 si conferma la colonna sonora dei territori, sempre presente per valorizzare eventi, comunità e tradizioni. A Guardiagrele sarà una notte di festa, condivisione e musica: Radio Delta1 è pronta a brindare insieme al pubblico al 2026, in una piazza bellissima, con l’energia di chi da anni accende le emozioni dell’Abruzzo, del Molise e non solo.

