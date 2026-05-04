"Controcampo" porta il cinema professionale a Lanciano: due giorni sul set con le telecamere RED e le ottiche DZO

Il 19 e 20 maggio 2026 a Lanciano, in provincia di Chieti, si terrà “Controcampo”, un Open Day pratico dedicato a videomaker, filmmaker e professionisti del settore audiovisivo. Due giornate pensate per entrare concretamente sul set, sperimentare attrezzature professionali utilizzate nel mondo del cinema e partecipare alla realizzazione di un cortometraggio.

L’evento, organizzato da Alessio Pancella Creative Video Media, nasce con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’esperienza formativa e operativa, lontana dalla semplice dimostrazione tecnica.

I partecipanti saranno coinvolti attivamente nelle dinamiche di produzione, provando camere RED Digital Cinema e ottiche DZO Films, con un focus specifico sulle DZO Anamorfiche in un contesto reale di ripresa.

Fowa, partner tecnico dell’evento e distributore nazionale RED, sarà presente con il Video Solution Specialist Riccardo De Santis, con cui i presenti potranno confrontarsi sulle soluzioni tecniche, operative e creative legate all’utilizzo delle attrezzature professionali.

I protagonisti sul set: Omar Barole e Mattia Baldacci

A rendere ancora più professionale il lavoro sul set sarà la presenza di due performer del mondo del musical: Omar Barole e Mattia Baldacci. La loro presenza permetterà ai videomaker e ai filmmaker di confrontarsi con interpreti abituati al palcoscenico, al movimento scenico, alla performance dal vivo e alla costruzione di personaggi davanti alla camera.

Omar Barole è un artista attivo nel teatro musicale italiano, dove lavora come attore, cantante e ballerino. Dopo la formazione alla BSMT di Bologna, ha preso parte a diverse produzioni professionali, maturando esperienza in contesti e stili differenti. Tra i suoi lavori figurano “Shrek – Il Musical”, diretto da Graziano Galatone, lo spettacolo “Al passo con i tempi” di Marco Savatteri, con cui si è esibito anche a Los Angeles, e “Italy Bares – Controcorrente”, con la regia di Mauro Simone. Ha inoltre lavorato nel progetto “Celtic Roses”, dedicato al tip tap e alla danza irlandese, portando lo spettacolo in Francia, Belgio e Nord Italia, ed è stato parte dell’ensemble nello spettacolo dedicato a Frida Kahlo. Il suo percorso artistico unisce teatro, canto, danza e performance, offrendo ai partecipanti un’occasione preziosa per lavorare con un interprete versatile e dinamico.

Mattia Baldacci, nato a Genova nel 1999, si forma fin da bambino tra recitazione, canto e pianoforte. Nel corso degli anni prende parte a spettacoli teatrali, produzioni cinematografiche, festival e concorsi canori. Nel 2010 partecipa al programma “Ti lascio una canzone” su Rai 1 e nel 2022 si laurea in Musical Theatre alla BSMT di Bologna. Nello stesso anno entra nel cast de “La famiglia Addams” nel ruolo di Lucas e partecipa a diversi progetti teatrali e audiovisivi, tra cui la serie “Universitas Tenebrarum” di Michele Mellara e Alessandro Rossi, “Le donne dell’Orlando furioso” al Teatro Romano di Fiesole, “Italy Bares – Controcorrente” e “Italy Bares – Ciché” al Teatro Repower di Milano, con la regia di Mauro Simone. È stato inoltre Elias in “Freak – Il musical” al Teatro Nazionale di Milano, Gigi nel musical “Una volta nella vita” scritto da Bruno Lauzi, Orfeo e Ade ne “Il Risveglio degli Dei” alla Valle dei Templi di Agrigento. Nel 2024 debutta nel ruolo di Dorian Gray nel musical originale “Dorian Gray”, mentre nel 2025 interpreta Lupo in “Zoe – La Terra Senza Tempo”. Nella stagione 2025/2026 interpreta Nick Hurley nel musical “Flashdance”, prodotto da Compagnia della Rancia e diretto da Mauro Simone, al Teatro Nazionale di Milano. Dal 2023 partecipa inoltre alla realizzazione di spettacoli e laboratori teatrali con detenuti all’interno del Teatro dell’Arca Sandro Baldacci di Genova.

Nel corso delle due giornate sono previsti due cambi di location, un cambio di set e la registrazione audio in presa diretta.

Focus tecnico e post-produzione

Durante le due giornate, i partecipanti potranno sperimentare direttamente camere RED Digital Cinema e ottiche DZO FILM, confrontandosi con un flusso di lavoro professionale pensato per la produzione cinematografica. Particolare attenzione sarà dedicata all’utilizzo delle ottiche anamorfiche DZO, provate in un contesto reale di ripresa.

A completare il percorso, è prevista una sessione introduttiva dedicata alla post-produzione con Piero Calvarese, con un focus su DaVinci Resolve, software sempre più centrale nei flussi di lavoro professionali per montaggio, color correction e finalizzazione del prodotto audiovisivo.

“Controcampo” si propone come un’occasione concreta per imparare, sperimentare e creare cinema attraverso un’esperienza diretta, pensata per chi vuole approfondire il linguaggio audiovisivo e confrontarsi con strumenti e professionisti del settore.



L’Open Day è gratuito, con posti a numero limitato. Coffee break e light lunch sono inclusi.

Informazioni evento



Titolo: Controcampo – Open Day con RED Digital Cinema

Date: 19 e 20 maggio 2026

Luogo: Lanciano (CH)

Partecipazione: gratuita, posti limitati

Info e prenotazioni: 350 5311018

Organizzazione: Alessio Pancella Creative Video Media

Partner tecnico: Fowa, distributore nazionale RED

Impara. Sperimenta. Crea cinema.