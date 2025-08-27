Tagliacozzo, Ciclovie d’Abruzzo, parte la sfida della mobilità inclusiva: il sorriso di Ares illumina la prima giornata

Da Sante Marie a Tagliacozzo la pedalata che ha unito sport, comunità e futuro sostenibile

Un sorriso che vale più di mille parole. È quello di Ares, un giovane diversamente abile che ieri ha percorso per la prima volta in bicicletta i chilometri che separano Sante Marie da Tagliacozzo.

Grazie al supporto del team “Appennini for all”, il volto emozionato e felice di Ares è diventato l’immagine simbolo della prima giornata di “Ciclovie d’Abruzzo”, la manifestazione organizzata dall’Unione dei Comuni Montagna Marsicana.

“Mi è piaciuto molto – ha raccontato raggiante – è stata una bella avventura che non avevo mai fatto. Sicuramente da ripetere”. Poche parole che hanno racchiuso l’essenza dell’evento: la possibilità di superare i limiti, di aprire la strada a una mobilità davvero inclusiva. Al suo fianco hanno pedalato Mirko Cipollone di “Appennini for all” e il sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, insieme ad altri membri del team impegnati a testare mezzi speciali pensati proprio per l’accessibilità. Una staffetta solidale che ha trovato il suo traguardo a Tagliacozzo, accolta da un villaggio animato da bambini alle prese con circuiti e lezioni di sicurezza, famiglie curiose, talk e dimostrazioni di attrezzature a due ruote. Un clima festoso che ha fatto da cornice alle parole del sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio: “Abbiamo molti esempi in Italia e in Abruzzo di percorsi ciclabili che hanno portato allo sviluppo del territorio. Dobbiamo sfruttare al meglio ‘Ciclovie d'Abruzzo’”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente dell’Unione dei Comuni, Settimio Santilli, che ha ribadito la necessità di un lavoro collettivo: “Con questo progetto stiamo dando un bel segnale al nostro territorio. Ora spetta a tutti noi far conoscere e far vivere le Ciclovie d'Abruzzo. Nessun comune verrà escluso, tutti faranno parte di questa iniziativa, Avezzano compreso”. Il sindaco Berardinetti ha definito la manifestazione “un’opportunità senza precedenti per l’intero territorio, un’occasione cruciale per valorizzare le nostre risorse e attrarre un turismo sostenibile”.

A chiudere il cerchio è stato Mirko Cipollone: “Nessun altro territorio in Italia ha una risorsa del genere”. La carovana delle “Ciclovie d’Abruzzo” non si ferma qui. Nei prossimi giorni i test proseguiranno sull’Altopiano delle Rocche, a Villavallelonga e sul Parco Eolico di Collarmele, per poi raggiungere altri comuni della Marsica.