Presentato a Lanciano il Progetto della Nuova Via Ciclabile Abruzzese da San Vito Chietino a Castel Frentano

La Regione Abruzzo e il MASE finanziano un percorso ciclabile di 21 chilometri lungo il tracciato ferroviario dismesso, promuovendo la mobilità sostenibile e il turismo ciclistico nella regione.

Nel cuore di Lanciano, nello splendido salotto cittadino di Corso Trento e Trieste si è tenuta ieri una partecipata presentazione di Una nuova via per l'Abruzzo che collega San Vito Chietino a Castel Frentano. Il progetto è finanziato dalla Regione Abruzzo e dal MASE, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e vedrà nello specifico la realizzazione di un percorso lungo 21 chilometri sull’area di sedime della ferrovia dismessa, che collegherà i Comuni di San Vito Chietino, Treglio, Rocca San Giovanni, Lanciano e Castel Frentano, riconvertendo il tracciato ferroviario esistente e non più utilizzato. L’iniziativa è promossa dall’assessorato all’Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale nell’ambito delle iniziative denominate Terra’, l’ambiente in cui vivremo, che è il Forum della transizione energetica promosso dalla Regione Abruzzo, giunto alla sua seconda edizione.

L’obiettivo è incentivare la mobilità sostenibile mediante interventi di potenziamento dell’intermodalità bici-treno per collegare l’area frentana con la Via Verde della Costa dei Trabocchi, il percorso ciclo-pedonale che si sviluppa sull’ex tracciato ferroviario in uno dei tratti più suggestivi del litorale abruzzese, è questa la strada che sta percorrendo la Regione Abruzzo.

“Questa della Nuova Via Per l’Abruzzo rappresenta la conferma che la Regione e il mio assessorato stanno lavorando per promuovere a 360 gradi la mobilità sostenibile. Questo progetto ha una duplice valenza, quella turistica e quella di tutela e sviluppo di un territorio, quello interno, che se opportunamente collegato con la costa può contribuire allo sviluppo dell’intera Regione Abruzzo”. Ha detto Nicola Campitelli, assessore regionale all’Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale che ha fortemente voluto organizzare l’evento a Lanciano per far conoscere a tutti l’ambiziosa iniziativa e che ha voluto sottolineare “ C’erano 6 milioni di euro di fondi regionali dimenticati in un cassetto, abbiamo avuto la capacità di spenderli, unendoli ai fondi stanziati dal Ministero,per creare qualcosa di importante e unico per questo territorio e per le generazioni future”.

All’evento, che ha visto l’interesse di centinaia di persone, sono intervenuti Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli, assessore regionale all’Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale, Salvatore Corroppolo, esperto in materia ambientale e in programmazione Fondi SIE e FSC del MASE e Enrico Dolfi direttore divisione ferroviaria di TUA Abruzzo. A fare gli onori di casa il sindaco di Lanciano Filippo Paolini, ma erano presenti anche i sindaci del territorio, Emiliano Bozzelli di San Vito Chietino, Massimiliano Berghella di Treglio, Gabriele D’Angelo di Castel Frentano, Fabio Caravaggio di Rocca San Giovanni, che hanno speso parole di grande apprezzamento per l'iniziativa, ringraziando la regione Abruzzo del lavoro svolto.

“Oggi presentiamo un progetto molto affascinante di pista ciclabile che si riconnette alla Via Verde della Costa dei Trabocchi. Non a caso sta diventando una delle piste più conosciute e più amate dai ciclisti di tutta Italia e da molti che vengono dall'estero, grazie anche alla pubblicità che abbiamo fatto attraverso il Giro d'Italia". ha detto, il presidente della Regione, Marco Marsilio, a margine del convegno ‘Una Nuova Via per l’Abruzzo’, in occasione del quale sono state illustrate le iniziative programmate per favorire la connessione delle ciclabili al trasporto ferroviario, con particolare riferimento al progetto finanziato dalla Regione Abruzzo e dal MASE per collegare l’area frentana con la Via Verde della Costa dei Trabocchi. "Collegare la pista ciclabile, all'altezza di San Vito Chietino, fino a Lanciano e Castel Frentano utilizzando il vecchio tracciato ferroviario che era stato dismesso, significa creare finalmente una prima vera rete di ciclabilità”.