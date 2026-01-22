Paola Catapano a Lanciano: dal CERN al Circolo Polare Artico, incontro all’Umberto I

Lunedì 26 gennaio la comunicatrice scientifica del CERN protagonista di un appuntamento aperto alla città per avvicinare i giovani alla ricerca e alla divulgazione scientifica

Dal CERN di Ginevra alle spedizioni nel Circolo Polare Artico, passando per la divulgazione scientifica rivolta alle nuove generazioni. Lunedì 26 gennaio, dalle 17 alle 19, l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Umberto I” di Lanciano ospiterà l’incontro “Il CERN e oltre: in viaggio con Paola Catapano”, appuntamento dedicato alla scienza, alla ricerca e alla comunicazione del sapere.

Ospite dell’evento sarà Paola Catapano, giornalista scientifica, autrice e conduttrice televisiva, attualmente responsabile del servizio di comunicazione multimediale del CERN di Ginevra. Catapano è anche presidente dell’associazione PolarQuest, realtà internazionale che riunisce scienziati, marinai e divulgatori impegnati nello studio e nella tutela degli oceani e degli ecosistemi più fragili del pianeta. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Comprensivo “Umberto I” con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Lanciano, nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti – in particolare le classi terze della scuola secondaria di primo grado – alla ricerca scientifica contemporanea attraverso il racconto diretto di esperienze professionali vissute nei grandi centri di ricerca e in contesti ambientali estremi.

All’incontro interverranno il sindaco di Lanciano Filippo Paolini, l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Angelo Palmieri, il dott. Giuliano Bocchia, la prof.ssa Tiziana Venditti dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Umberto I”, Maria Lina Fanelli.

«Appuntamenti come questo – ha sottolineato l’assessore Palmieri – stimolano la curiosità dei ragazzi e favoriscono un avvicinamento concreto alla scienza, alla ricerca, alla tecnologia e ai temi ambientali, promuovendo una visione interdisciplinare e un nuovo interesse verso queste materie. Ascoltare chi lavora sul campo in contesti internazionali rappresenta un’occasione di crescita per tutta la comunità».