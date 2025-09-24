Moda: Tiziana Magnacca, a novembre una giornata evento dedicata al settore

L’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha convocato in modalità mista le associazioni che in qualche maniera sono legate alla moda come il tessile, la pelletteria e il designer per condividere l’iniziativa.

“Il mercato della moda ha acquisto in Abruzzo un valore sempre più crescente sia in termini occupazionali e sia economici conquistando fasce di mercato in particolare all’estero. E’ il momento di dare a questo settore l’importanza che merita rispetto ad altri comparti che hanno avuto maggiore visibilità e considerazione”. Lo afferma l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, che questa mattina ha convocato in modalità mista le associazioni che in qualche maniera sono legate alla moda come il tessile, la pelletteria e il designer per condividere l’iniziativa dedicata a questo settore in fase di programmazione nel mese di novembre. “Sarà un’iniziativa che si svolgerà per una intera giornata dedicata alla moda e che ci consentirà – spiega l’assessore Magnacca – di collegarci con i maggiori hub nazionali del nostro Paese, come Milano e Firenze, e con personalità che possono aiutare a sviluppare le giuste riflessioni per supportare un settore che riteniamo possa continuare a crescere ma soprattutto oggetto di nuovi investimenti come è accaduto di recente”. “Un’iniziativa che ci consentirà di avere una maggiore consapevolezza. Rispetto anche alle altre regioni italiane, di quale vale il settore della moda per l’Abruzzo. Da oggi iniziamo un percorso, che vede impegnate al nostro fianco le Camere di Commercio di Chieti- Pescara e del Gran Sasso, anche rispetto a una disciplina specifica e alla costituzione di un organismo di consultazione permanente. E’ una grande scommessa che avviamo per il made in Abruzzo”, conclude l’assessore alle Attività produttive.