Lancianofiera sarà presente a Val di Sangro Expo 2025. ‘Sinergia importante per il territorio’

La Presidente del regionale Ombretta Mercurio : partecipazione di Lancianofiera a Val di Sangro Expo è un segnale forte e chiaro di come crediamo nella collaborazione e nella forza della rete

Con l’obiettivo di rafforzare la rete e tessere nuove collaborazioni, anche il Polo Fieristico d’Abruzzo Lancianofiera parteciperà, dal 18 al 21 settembre prossimi, ad Atessa (Ch), a Val di Sangro Expo 2025, punto di incontro per imprese, innovazione, turismo e sapori del territorio. “La partecipazione di Lancianofiera a Val di Sangro Expo è un segnale forte e chiaro di come crediamo nella collaborazione e nella forza della rete - spiega il presidente del Consorzio fieristico di Lanciano (Ch), Ombretta Mercurio -.

La condivisione di idee, la sinergia tra i vari attori e il supporto reciproco sono grandi alleati per la crescita del territorio. Il nostro obiettivo è di costruire un futuro in cui le eccellenze locali possano emergere e connettersi a livello nazionale e internazionale e bisogna farlo insieme”.

“Un grande alleato per la crescita di un territorio, come la Val di Sangro, che esprime un nuovo protagonismo – afferma il vice sindaco di Atessa, Enzo Orfeo -. Il Polo Fieristico di Lanciano partecipa a Val di Sangro Expo per rafforzare la rete degli eventi economici, culturali e produttivi che animano l’Abruzzo. Una presenza che unisce esperienze e visioni, creando nuove opportunità di collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità”. Subito dopo Val di Sangro Expo , a Lanciano, dal 26 al 28 settembre, si svolgerà il nuovo salone AttrActive, evento interamente dedicato al turismo e alle migliori energie che lo animano.