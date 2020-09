Lanciano, venerdi l'inaugurazione del primo Ecoparco d'Abruzzo, un progetto realizzato e voluto da Ecolan

07/09/2020 - Redazione AbruzzoinVideo

L'area scelta è quella del quartiere Santa Rita, in via Masciangelo, dove accanto agli ecobox per la raccolta differenziata dei rifiuti sono state realizzate aree verdi, luoghi per lo sport , giochi per bambini, Un progetto innovativo che sarà ripetuto in altre località come promette il presidente di Ecolan Massimo Ranieri.