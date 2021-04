Lanciano, terzo appuntamento di RELive: La Musica Torna a casa con un gruppo di under 30, di caratura internazionale, i Lilac For People

Nello splendido scenario del Teatro Fenaroli di Lanciano il giorno di Pasqua, il 4 aprile 2021, terzo appuntamento del festival RELive: La Musica Torna a casa

Lilac for People è il progetto della cantante e compositrice Francesca Gaza.

Un moderno ensemble che affonda le sue radici nel jazz e si nutre delle suggestioni del pop e dell’elettronica nel creare un chamber jazz-pop originale e sognante.

Le composizioni rappresentano densi viaggi sonori nei quali il racconto della voce di Francesca è sostenuto da un organico multiforme e cangiante, dove la natura acustica degli ottoni, delle pelli e delle corde viene sottilmente manipolata dall’uso dell’elettronica.

Le muse ispiratrici di questa concezione musicale sono figure femminili orgogliosamente crossover, non etichettabili sotto un solo genere ma che abbracciano una concezione di musica contemporanea a trecentosessanta gradi, attraverso il rispetto del passato e allo

stesso tempo uno slancio verso il futuro: Bjork, Laura Mvula, Becca Stevens, Kimbra, Maria Schneider, My Brightest Diamond.

Francesca da vita al suo ottetto all'inizio del 2017 in cui include sette amici e compagni di studi con cui dopo poco inizia a ricevere riconoscimenti da parte della critica specializzata (All About Jazz e Downbeat).

Nel luglio 2017 il suo progetto vince il primo premio nazionale di composizione del MIDJ (Musicisti Italiani di Jazz), inoltre a maggio 2018 conquista il primo premio di JazzAlguer Mediterrani, diretto da Paolo Fresu.

Lilac è il singolo che precede l'album d'esordio in uscita con Auand Records ad aprile 2019 che è stato prodotto da Andrea Lombardini e finanziato da JazzAlguer.

L'intento dell'associazione organizzatrice PICSAT ABRUZZO, del direttore artistico Tantimonaco e dell'Amministrazione Comunale di Lanciano è quello di trasmettere attraverso la musica di alto prestigio la volontà di rinascita culturale, nonché augurare una Buona Pasqua alla comunità abruzzese.



Il concerto sarà disponibile sul canale YouTube fino al 16 aprile.