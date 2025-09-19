Lanciano si prepara ad accogliere AttrActive 2025: turismo esperienziale, sport e Fuori Fiera

Dal 26 al 28 settembre il Polo Fieristico d’Abruzzo diventa vetrina e laboratorio del turismo regionale. La sfida di Lanciano Fiera sarà anche il fuori fiera, protagonisti i comuni della costa e montani.

Il Polo Fieristico Regionale di Lanciano è pronto per una nuova avventura: dal 26 al 28 settembre ospiterà AttrActive 2025, il salone dedicato al turismo esperienziale, allo sport e alla valorizzazione del territorio, promosso da Regione Abruzzo e Lancianofiera. Un evento che punta a trasformare il concetto di turismo: non più solo luoghi da visitare, ma esperienze da vivere.

Il programma non si esaurisce negli stand e nei 16 panel tematici su cammini, borghi autentici, turismo lento, ciclovie, parchi e riserve, ma si allarga al territorio con l’atteso Fuori Fiera, che porterà visitatori e appassionati alla scoperta dell’Abruzzo tra natura, cultura e sport.

Sabato 27 spazio alla ciclopedalata sulla Via Verde, alle esperienze immersive di Gessopalena, alle visite nella Lanciano sotterranea e all’escursione nel Parco della Maiella. Domenica 28 toccherà invece ai riders con itinerari lungo la Linea Gustav, alle attività acquatiche e subacquee sulla Costa dei Trabocchi e alla visita guidata alla Riserva Lago di Serranella.

A Lanciano sabato 27 ci sarà la suggestiva visita guidata alla Lanciano Sotterranea, un percorso alla scoperta delle radici storiche della città frentana.



A Fossacesia domenica 28 l’appuntamento è con il mare: attività acquatiche e subacquee lungo la Costa dei Trabocchi.

A Rocca San Giovanni sempre domenica 28 i riflettori si accenderanno sul patrimonio naturale con la visita guidata alla Riserva Lago di Serranella.

Accanto a questi eventi, il Fuori Fiera offrirà esperienze immersive a Gessopalena, una pedalata sulla Via Verde e percorsi dedicati ai riders lungo la Linea Gustav, senza dimenticare l'escursione nel Parco della Maiella.

La presentazione ufficiale di AttrActive 2025 si è svolta a Pescara, nella sede della Regione Abruzzo, con il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, la presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio, i sindaci di Lanciano, Fossacesia e Rocca San Giovanni, e il presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco.

