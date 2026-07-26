L'Aquila, gran finale per “Insieme”: il primo Festival del Sociale chiude tra grandi ospiti e progetti per il futuro

Tre giorni di eventi al Parco del Castello tra vertici di Governo, il mondo del Terzo Settore e dibattiti sulle politiche regionali. Oggi, domenica 26 luglio, la giornata conclusiva all'insegna dell'inclusione

Si avvia alla conclusione nella suggestiva cornice del Parco del Castello di L'Aquila la prima edizione di “INSIEME – Festival del Sociale”, la grande manifestazione promossa dall’Assessorato regionale alle Politiche sociali guidato da Roberto Santangelo. Un appuntamento nato per fare rete e dare voce e centralità a istituzioni, operatori e realtà del Terzo Settore che ogni giorno lavorano per un Abruzzo più equo e solidale.

Il sipario si è alzato venerdì scorso con un avvio di profilo nazionale. Al taglio del nastro hanno preso parte figure di primo piano dell'esecutivo: il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e la viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

Accanto a loro, una nutrita rappresentanza delle istituzioni locali e regionali, tra cui il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’assessore regionale Roberto Santangelo, l’europarlamentare Denis Nesci e diversi consiglieri regionali.

La tre giorni è stata scandita da un'intensa attività di confronto sul nuovo Piano sociale regionale 2027-2029, ma anche su argomenti cruciali per la comunità: diritto allo studio, welfare aziendale, turismo accessibile, partecipazione dei giovani e degli anziani. Non sono mancati i momenti di spettacolo e grande partecipazione popolare, dalle risate con Vincenzo Olivieri fino al concerto serale degli Eiffel 65.

Particolarmente toccante e partecipata è stata poi la giornata di sabato, caratterizzata dai tavoli tecnici con le associazioni del territorio e dalla significativa testimonianza del tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’Oro al valor militare e consigliere del ministro della Difesa.

Oggi, domenica 26 luglio, il festival vive il suo ultimo e intenso capitolo. La giornata conclusiva metterne al centro temi guida come la giustizia riparativa, la disabilità, il lavoro e il volontariato. Un'ultima occasione di ascolto e partecipazione per fare il punto sui risultati raggiunti e tracciare le linee guida della solidarietà abruzzese del futuro.