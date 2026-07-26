L'Aquila, gran finale per “Insieme”: il primo Festival del Sociale chiude tra grandi ospiti e progetti per il futuro

Si avvia alla conclusione nella suggestiva cornice del Parco del Castello di L'Aquila la prima edizione di “INSIEME – Festival del Sociale”, la grande manifestazione promossa dall’Assessorato regionale alle Politiche sociali guidato da Roberto Santangelo. Un appuntamento nato per fare rete e dare voce e centralità a istituzioni, operatori e realtà del Terzo Settore che ogni giorno lavorano per un Abruzzo più equo e solidale.
Il sipario si è alzato venerdì scorso con un avvio di profilo nazionale. Al taglio del nastro hanno preso parte figure di primo piano dell'esecutivo: il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e la viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
Accanto a loro, una nutrita rappresentanza delle istituzioni locali e regionali, tra cui il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’assessore regionale Roberto Santangelo, l’europarlamentare Denis Nesci e diversi consiglieri regionali.
La tre giorni è stata scandita da un'intensa attività di confronto sul nuovo Piano sociale regionale 2027-2029, ma anche su argomenti cruciali per la comunità: diritto allo studio, welfare aziendale, turismo accessibile, partecipazione dei giovani e degli anziani. Non sono mancati i momenti di spettacolo e grande partecipazione popolare, dalle risate con Vincenzo Olivieri fino al concerto serale degli Eiffel 65.
Particolarmente toccante e partecipata è stata poi la giornata di sabato, caratterizzata dai tavoli tecnici con le associazioni del territorio e dalla significativa testimonianza del tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’Oro al valor militare e consigliere del ministro della Difesa.
Oggi, domenica 26 luglio, il festival vive il suo ultimo e intenso capitolo. La giornata conclusiva metterne al centro temi guida come la giustizia riparativa, la disabilità, il lavoro e il volontariato. Un'ultima occasione di ascolto e partecipazione per fare il punto sui risultati raggiunti e tracciare le linee guida della solidarietà abruzzese del futuro.