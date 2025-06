Il Rotary Distretto 2090 chiude l’anno a Pescara con il Ministro Locatelli

Domenica 15 giugno all’Aurum il 41° Congresso Distrettuale 2090. Attesi oltre 400 soci, premi, testimonianze e il racconto di un’esperienza unica: il G7 Disabilità

PESCARA – Sarà una due giorni di confronto, visione e impegno concreto quella in programma il 14 e 15 giugno all’Aurum di Pescara, dove si terrà il 41° Congresso del Distretto Rotary 2090, che riunisce i Club di Abruzzo, Molise, Marche e Umbria.

Un evento che vedrà convergere in città oltre 400 soci e che chiuderà ufficialmente l’annata rotariana 2024-2025 sotto la guida del Governatore Massimo De Liberato, abruzzese di Ortona. Punto focale del Congresso sarà la mattinata di domenica 15, con la partecipazione della Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che interverrà alle ore 10.40 con una relazione dal titolo: “Il Distretto 2090 al G7 Disabilità e Inclusione. Il perché di un’esperienza indimenticabile”. L’intervento della rappresentante del Governo si inserisce nel solco di una collaborazione già avviata lo scorso ottobre in occasione del G7 Disabilità di Assisi, al quale il Rotary era stato invitato come esempio virtuoso di impegno sui temi dell’inclusione, della diversità e dell’equità.

In particolare, è stato apprezzato il valore del Rotary Campus, progetto faro del Distretto 2090 che ogni anno regala una settimana di vacanza a centinaia di persone con disabilità, coinvolgendo decine di volontari in tutte le quattro regioni. L’edizione abruzzese e molisana si è appena conclusa a Roseto degli Abruzzi.

« Ci siamo impegnati per organizzare un evento partecipato e arricchito dalle testimonianze di ospiti illustri. Il Congresso – spiega il Governatore De Liberato - sarà anche l’occasione per raccontare i tanti progetti realizzati nelle nostre città dai 70 Club diffusi nelle quattro regioni, sempre con l’obiettivo di rendere un servizio utile alle comunità, rispondendo alle necessità che esprimono. ».

Oltre alla Ministra Locatelli, tra gli ospiti anche Gian Luca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, che presenterà il “Rotary A.I. Project”, interessante sinergia tra mondo accademico e rete rotariana. Atteso anche Maurizio Mantovani, Past Governor, che porterà il messaggio del Presidente Internazionale. I lavori si apriranno sabato 14 alle 15.00, per proseguire nella giornata di domenica con interventi, testimonianze e momenti di riflessione sui temi portanti dell’azione rotariana. Un appuntamento importante non solo per chiudere un anno ricco di attività, ma anche per rilanciare il ruolo del Rotary nella società di oggi: presente, radicato e sempre in ascolto.

I lavori inizieranno alle 9.30 con l’onore alle bandiere e i saluti istituzionali.

Tra i momenti salienti: ore 09.45: spazio al Distretto Interact con Ludovico Giungi

ore 10.00: intervento di Maurizio Mantovani, in rappresentanza del Presidente Internazionale

ore 10.20: la premiazione del progetto “Rotary A.I. Project” con Gian Luca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche

ore 11.00: il Governatore De Liberato traccia il bilancio dell’anno rotariano ore 11.30: Premio D.E.I. (Diversità, Equità, Inclusione) – Seconda edizione a seguire: consegna di riconoscimenti, mozione finale e passaggio delle consegne

La giornata si chiuderà simbolicamente con il “pranzo dell’arrivederci”, alle 13.10, dopo un’intensa mattinata di riflessioni e celebrazioni.