Domani 2 maggio a Lanciano il 1° Campionato Interregionale di Freestyle Roller Cross

Dopo quasi mezzo secolo il grande pattinaggio riparte dal "Roller Skate Park". L'Amministrazione e la Wildlife School siglano un patto per i giovani e il territorio.

Il rumore dei pattini torna a far vibrare il cuore di Lanciano. Dopo un’attesa lunga quasi cinquant’anni, la città frentana si prepara a riprendersi il suo posto d’onore negli sport rotellistici. Il prossimo 2 maggio, la pista di pattinaggio del Parco delle Rose ospiterà il 1° Campionato Interregionale Federale Abruzzo-Marche di Freestyle Roller Cross, un evento che vedrà sfidarsi atleti di ogni età, dai giovanissimi ai veterani "over".

L'annuncio è arrivato durante una conferenza stampa gremita di giovani atleti presso il Polo Museale Santo Spirito, guidata da Andrea Di Iullo, Presidente dell’Associazione “Wildlife School” A.S.D., realtà che vanta già 132 tesserati dai 5 ai 77 anni.

L'evento non è che il primo passo di una rivoluzione più ampia. Grazie a un Patto di Collaborazione tra Comune e Associazione, la pista è stata già messa in sicurezza e punta a diventare un centro d’eccellenza: il Roller Skate Park, un’area dotata di rampe fisse e percorsi freestyle aperti a tutta la cittadinanza.

«Il nostro intento con questo primo campionato è riportare il vero pattinaggio a Lanciano, fermo da quasi quarantotto anni» ha spiegato con orgoglio Di Iullo, sottolineando come l’impegno dell’associazione non riguardi solo l’evento agonistico, ma la cura costante e la riqualificazione dell’impianto.

L’entusiasmo ha contagiato l’intera Amministrazione Comunale, presente al gran completo per ribadire il valore sociale del progetto.

L'Assessore allo Sport, Danilo Ranieri, ha osservato con soddisfazione la platea colorata di ragazzi: «È bello vedere la sala gremita di giovani e giovanissimi e avere davanti scene come questa, una distesa allegra e variegata di tute. Rispetto ad altre discipline, l’età dei partecipanti è notevolmente più bassa e con una buona presenza al femminile, il che dà la speranza che questo sport possa continuare a crescere ancora di più a Lanciano.»

Sulla stessa scia l'Assessore al Patrimonio, Graziella Di Campli, che ha lodato il carisma del Presidente Di Iullo: «Andrea Di Iullo è un ragazzo eccezionale, lo testimonia questa marea di bambini e ragazzi presenti qui oggi, che lui sa guidare e coinvolgere con grinta e determinazione. Andrea non ha solo lo scopo di educare allo sport ma anche quello di supportare le famiglie a formare i bambini e i ragazzi alla vita perché attraverso l’attività sportiva si educa anche al rispetto degli altri e al rispetto dei beni pubblici. Il nostro Patto di collaborazione serve anche a questo: a valorizzare il nostro patrimonio e a insegnare ai ragazzi che il bene di tutti va tutelato e non danneggiato.»

A chiudere gli interventi è stato il Sindaco Filippo Paolini , che ha inquadrato ritorno del pattinaggio all'interno di una vasta politica di investimenti sugli impianti cittadini, dal bocciodromo di Olmo di Riccio alla piscina “Le Gemelle”.

«L’entusiasmo di Andrea è indescrivibile, contagioso. Vedere tantissimi giovani presenti qui ci fa ben sperare» ha dichiarato il primo cittadino. «Lo sport è necessario quanto lo studio. Come dicevano gli antichi, mens sana in corpore sano. In particolare, gli sport rotellistici insegnano la concentrazione, la disciplina, la tenacia, a mettersi in gioco; si corre il rischio di cadere, ma ci si rialza, come accade nella vita. Sono una bibbia per la crescita psicofisica dei giovani.»

L'appuntamento per vedere la "sfida" tra Abruzzo e Marche è per domani, 2 maggio dalle ore 8.30 al Parco delle Rose: una mattinata di agonismo, musica e voglia di rialzarsi, sui pattini e nella vita.