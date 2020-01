Gramburger, torna a Lanciano (Ch) l’appuntamento dedicato a vino e burger

Dopo il grande successo del primo appuntamento Gramburger replica e dedica un secondo evento al sodalizio vino e burger. L’iniziativa, dal nome “Vinburger”, si terrà il prossimo 10 gennaio in via Ferro di Cavallo a Lanciano (Ch) e vedrà la partecipazione di Fausto Mucci, responsabile commerciale della Cantina Castorani, Lorenzo Palazzoli ambasciatore delle Città del Vino e la giornalista Gioia Salvatore.

“L’esperimento di abbinare vini di qualità ai nostri prodotti – spiega il patron di Gramburger Rocco Finardi – è stato apprezzato tantissimo dai nostri ospiti. Per questo abbiamo deciso di accostare, ancora una volta, il gusto dei vini di qualità all’eccellenza delle nostre carni che sono tutte rigorosamente certificate e di avviare una vera e propria sperimentazione in tal senso. La nostra mission è quella di promuovere le eccellenze dei territori e la scelta di introdurre nella programmazione eventi enogstronomici tematici nasce proprio dalla volontà di rafforzare questo intento”. Gli abbinamenti proposti saranno cinque: un calice di benvenuto “Aianera” Gran Cuvèe extra dry accompagnato da patatine fritte, fiori di zucca pastellati e punte di asparagi in tempura, un calice di “Amorino” Trebbiano d’Abruzzo doc superiore del 2018 accompagnato dal burger “Bianco Gourmet” (panino gourmet con hamburger di vitellino bianco, morbido e dal sapore intenso, abbinato al gusto delicato e gradevole dei fiori di zucca pastellati, insalata iceberg, pomodoro rosso e maionese); un calice “Potere Castorani” Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2018 con il burger “Il Tradizionale” (panino hamburger con semi di sesamo, hamburger di manzo, insalata iceberg croccante, pomodoro rosso, formaggio dal sapore delicato, salsa ketchup e maionese); un calice di “Lupaia” Montepulciano d’Abruzzo DOC 2015 accompagnato dal burger “L’Abruzzese” (unico hamburger “forte e gentile” fatto di carne arrosticino e farcito con pecorino abruzzese, pomodoro rosso, insalata iceberg, ventricina arrostita e maionese); un calice di spumante Demi-Sec accompagnato da cantucci abruzzesi. L’evento inizierà alle ore 20.00 ed è necessaria la prenotazione (info 0872 466010).