Gli Alpini tornano a Lanciano: due giorni di festa, memoria e un forte richiamo alla pace

A vent’anni dall’ultimo raduno, le Penne Nere sono tornate a sfilare a Lanciano in occasione del raduno della VII zona Abruzzo, organizzato dal gruppo alpini e protezione civile “Maurizio Rosato” per celebrare i 40 anni dalla fondazione. Una due giorni che ha richiamato in città circa un migliaio di alpini, accolti dal calore della comunità e dai tricolori che hanno colorato corso Trento e Trieste.

LANCIANO – A vent’anni dall’ultimo raduno, le Penne Nere sono tornate a sfilare a Lanciano in occasione del raduno della VII zona Abruzzo, organizzato dal gruppo alpini e protezione civile “Maurizio Rosato” per celebrare i 40 anni dalla fondazione. Una due giorni che ha richiamato in città circa un migliaio di alpini, accolti dal calore della comunità e dai tricolori che hanno colorato corso Trento e Trieste.

La manifestazione si è aperta sabato 20 settembre con la deposizione di una corona d’alloro al monumento all’Alpino, nel parco tra via Dalmazia e via De Crecchio: un gesto solenne che ha unito memoria e gratitudine.

Domenica 21 settembre la giornata clou: dopo l’ammassamento al parco Villa delle Rose, gli alpini hanno sfilato lungo le vie del centro, tra applausi, bandiere e musica. A guidare il passo ordinato delle Penne Nere la Fanfara della sezione Abruzzi e le bande di Gissi e Castel Frentano, fino all’arrivo in piazza Plebiscito.

Oltre alla celebrazione dell’anniversario del gruppo “Maurizio Rosato”, il raduno ha ribadito i valori che da sempre contraddistinguono gli alpini: solidarietà, spirito di servizio, vicinanza alle comunità. Ma soprattutto, in un periodo storico segnato da diversi conflitti nel mondo, è emerso forte il richiamo alla pace come bene universale da custodire e trasmettere alle nuove generazioni.

«Un raduno che rimarrà nella memoria della città – hanno sottolineato gli organizzatori – perché gli alpini, ovunque vadano, sanno portare calore, amicizia e un messaggio di pace».

Lanciano ha risposto con entusiasmo, stringendosi intorno agli alpini in un abbraccio che ha suggellato un weekend di festa, memoria e speranza.