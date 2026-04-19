Folla delle grandi occasioni per la seconda giornata della Fiera Nazionale dell'Agricoltura

Lanciano si conferma capitale del settore: tra innovazione e sostenibilità, il polo fieristico registra il pienone di visitatori e operatori.

Il Polo Fieristico Regionale d’Abruzzo si conferma il cuore pulsante dell’economia del territorio. La seconda giornata della Fiera Nazionale dell’Agricoltura 2026 ha registrato un’affluenza record, consolidando un percorso di crescita che, negli ultimi tre anni, ha portato la rassegna frentana a imporsi con forza ben oltre i confini regionali. ​A fare gli onori di casa, la presidente di Lanciano Fiera Ombretta Mercurio. La sua guida, caratterizzata da una solida competenza tecnica in quanto agronoma, è stata indicata come uno dei fattori chiave del rilancio del polo.

"Dopo tre anni di fatiche, le soddisfazioni arrivano," ha dichiarato la presidente, sottolineando come la fiera abbia dimostrato una straordinaria capacità di rinnovarsi e di presentarsi con autorevolezza sul mercato nazionale.

La vera notizia della giornata è arrivata però durante l'incontro con Paola Coccia. Tra le due dirigenti è nata una sinergia che promette di cambiare il volto del polo fieristico. È stata proprio la Coccia ad annunciare, con evidente entusiasmo, che è in cantiere un progetto ambizioso: portare a Lanciano una fiera di rilievo mondiale. ​"Stiamo facendo una cosa bellissima," ha spiegato Paola Coccia. "Siamo al lavoro con lo staff di Lanciano Fiera per un evento internazionale che vedrà la luce entro pochi mesi. Non posso ancora anticipare i dettagli per rispetto verso le istituzioni coinvolte, ma per l'Abruzzo sarà un traguardo straordinario". ​

Il dinamismo di Lanciano Fiera non si esaurisce nel comparto agricolo. Forte del successo ottenuto lo scorso anno con il debutto della fiera sul turismo, la governance ha confermato la nuova edizione dell'evento dedicato ai viaggi, sempre con il supporto della Regione Abruzzo. Proprio il riconoscimento da parte dell’ente regionale è stato rimarcato con orgoglio: Lanciano è ormai ufficialmente il polo fieristico d’eccellenza della regione. ​Verso il gran finale ​Mentre l’attesa per l’annuncio del nuovo "global event" cresce, l’attenzione resta puntata sulla giornata di domani, Domenica 19 Aprile, prevista come il momento clou di questa edizione della Fiera dell’Agricoltura, con migliaia di visitatori attesi tra gli stand del polo fieristico d'Abruzzo