Cheese 2025: Imprudente, l’Abruzzo in vetrina a Bra con formaggi, miele e arrosticini

La Regione celebra i maestri del gusto, presenta la Scuola di pastorizia di Calascio e porta in fiera le eccellenze delle sue aziende agricole.

Prosegue con successo la manifestazione internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo ed alla loro biodiversità, in programma nella Città di Bra (Cn) dal 19 al 22 settembre 2025, con un proprio stand e un programma di appuntamenti dedicati al tema. Oggi, alle 15, la narrazione dei territori regionali include, oltre a quelli ovini, i formaggi vaccini e caprini attraverso una degustazione delle aziende casearie abruzzesi presenti in fiera. Alle 17, la transumanza e l’apicoltura nomade si fanno portavoce della storia regionale, in un appuntamento alla scoperta delle tradizioni. In degustazione, formaggi e mieli. Alle 19 un omaggio a Gregorio Rotolo, pilastro dell’arte casearia, insieme ai nipoti che ne percorrono la stessa via. A seguire, una degustazione di formaggi a latte crudo delle loro aziende agricole.

Domani, alle 11,30, si ricorda Giulio Petronio, allevatore e produttore del canestrato di Castel del Monte, Presidio Slow Food. L’appuntamento è seguito da una degustazione guidata del canestrato di Castel del Monte. Alle 15, una degustazione di formaggi a latte crudo Alle 18 tornano protagoniste la transumanza e l’apicoltura nomade, un’occasione per percorrere di nuovo la storia della regione. A seguire, una degustazione guidata di formaggi e mieli, a cura delle Guide del Gusto Lento d’Abruzzo.

Lunedì 22 settembre, alle 11,30, invece, l’attenzione è su uno dei prodotti più popolari della regione: l’arrosticino. Maurizio Cutropia, oste di “Bracevia – a tutta pecora”, mostra la preparazione di questo prodotto della tradizione abruzzese. L’Abruzzo è protagonista di molte conferenze, degustazioni e Laboratori del Gusto durante l’evento. Da segnalare, nella Casa della Biodiversità, la presentazione dell’iniziativa (in corso proprio in questi giorni a Calascio) della Scuola di perfezionamento per la pastorizia, che ha preso il via con le prime due Masterclass (domenica 14 settembre) e che vedrà i pastori del futuro impegnati in aula e nelle aziende coinvolte fino al 20 settembre.

La scuola, finanziata con il contributo del progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo” del Comune di Calascio, selezionato dalla Regione Abruzzo nell’ambito delle misure del PNRR (LINEA A, M1.C3 – Investimento 2.1 – “Attrattività dei borghi”), gestite dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, è realizzata da Slow Food Italia e Dream Italia. A Cheese sarà presentata in occasione dell’evento previsto in Casa della Biodiversità Esci dal gregge, vai a scuola di pastorizia! sabato 20 alle 17. Da ultimo, nel Mercato italiano e internazionale, distribuiti tra le piazze e le vie della città, troviamo i veri protagonisti della manifestazione, i formaggi di ogni tipo, forma, dimensione, stagionatura, a pasta molle, dura, filata, pressata, ma anche mieli, confetture, mostarde, oli, vini e molto altro.

Prodotti caseari: Azienda Agricola Podere al Sole, Scanno (Aq)

Azienda Agricola Rotolo Gregorio, Scanno (Aq)

Bioagriturismo La Porta dei Parchi, Anversa degli Abruzzi (Aq)

Azienda Agricola La Mascionara, Campotosto (AQ)

Consorzio dei Produttori del pecorino di Farindola, Farindola (Pe)

Daq Latte Abruzzo, Vasto (Ch)

Caseificio San Giovanni, Montazzoli (Ch)

Carne, salumi e prodotti trasformati: Azienda Agricola Nero Peligno, Vittorito (Aq)

Azienda Caporale Adriano, Lanciano (Ch)

Bontà Di Fiore, Fresagrandinaria (Ch)

Miele: Apicoltura Le Api Di Papà, Canosa Sannita (CH)

Birrifici e food truck: Nelle aree dedicate ai birrifici, alle cucine di strada e ai food truck, per l’Abruzzo è presente Bracevia A Tutta Pecora, San Giovanni Teatino (Ch)