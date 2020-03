Cepagatti, grande successo il seminario di addestramento classico con Ivan Schmidt

Per la prima volta in Abruzzo un seminario di Addestramento Classico, Tradizionale, con Istruttore di fama Internazionale

Si è chiuso ieri sera il seminario di addestramento classico che ha visto protagonista in terra Abruzzese Ivan Schmidt, uno dei massimi esperti di rieducazione comportamentale di cani aggressivi e di Mantrailing (K9 Forensic). Ivan Schmidt, Docente Accreditato Ente Nazionale di Cinofilia Italiana, Dog Trainer Professional DTP Bureau Veritas, tiene docenze anche accademiche in tutta Europa in particolare in Italia e Spagna dove peraltro ha insegnato in una delle più rinomate accademie di formazione cinofila la Bocalan di Madrid. Ivan Schmidt è anche tra le figure di spicco nella disciplina del Mantrailing K9 e già in prima linea nelle ricerche di Yara Gambirasio e delle gemelline Shepp in Svizzera, per citarne alcuni. Le giornate sono state organizzate a Cepegatti da Abruzzo K9 di Francesco Sacco e hanno permesso, con grande soddisfazione dei partecipanti, di apprendere arte, tecniche e segreti dell’addestramento classico.