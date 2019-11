Treglio, al via la 22 edizione di Borgo Rurale

Speciale Video dell'appuntamento che da oltre venti anni raccoglie gli amanti del vino novello, le prelibatezze culinarie abruzzesi e tanto divertimento

La festa del vino novello, castagne e olio nuovo è diventato un punto di riferimento in tutto l’Abruzzo e non solo tra le iniziative dedicate alla promozione del territorio e delle sue eccellenze. “La manifestazione è la vetrina della dedizione di tutti!”, recita uno slogan promosso dagli organizzatori; e in effetti se non fosse stato così, l’evento non avrebbe di certo potuto raggiungere numeri da capogiro in fatto di partecipazione. Oltre all’offerta gastronomica proposta, a fare la differenza negli anni è stato sicuramente il perfetto allestimento dei punti ristoro che sono sempre realizzati con una ricercatezza senza pari. E così il percorso diventa un viaggio nell’atmosfera antica del borgo che rivive perfettamente nei due giorni dell’evento e incanta i visitatori che si ritrovano ad ammirare e vivere il borgo dove tutti fanno festa. Il percorso eno gastronomico sarà completato da tanto intrattenimento con gruppi folk itineranti e spettacoli musicali sul palco della piazza principale.