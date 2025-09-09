Atessa si prepara a riaccendere i riflettori su Val di Sangro Expo

Dal 18 al 21 settembre oltre 200 aziende e un programma fitto di incontri: la rassegna si conferma vetrina del cuore produttivo d’Abruzzo

Atessa e La Val di Sangro tornano protagoniste con la seconda edizione di Val di Sangro Expo, la manifestazione promossa dal Comune di Atessa per raccontare e valorizzare il tessuto produttivo, agricolo e culturale di uno dei motori economici più vitali d’Abruzzo.

L’appuntamento è fissato dal 18 al 21 settembre, con oltre 200 aziende espositrici e dieci diversi settori rappresentati: dall’automotive all’innovazione, dall’artigianato locale all’agroalimentare, dal turismo ai servizi per il lavoro.

Un ritorno che arriva in un momento delicato, segnato dalle incognite sul futuro di Stellantis, ma che vuole riaffermare il ruolo strategico della zona industriale della Val di Sangro: non solo grandi multinazionali, ma anche una rete diffusa di piccole e medie imprese, artigiani e professionisti. La rassegna cresce nei numeri: 17mila metri quadrati di area espositiva (+2.000 rispetto al 2024), 6.500 coperti (+1.550), un padiglione dedicato all’automotive e due villaggi speciali firmati Honda e Stellantis, entrambi da 300 mq. Confermati anche gli spazi food, le aree gioco per bambini e famiglie, un circuito equestre e una sala conferenze da 250 posti. Migliorati i servizi con parcheggi più ampi e navette dedicate.

“Non siamo una fiera che vuole imitare altre realtà – ha chiarito il sindaco Giulio Borrelli – ma un’occasione per mettere in mostra la Val di Sangro in tutte le sue sfaccettature: industriali, agricole, turistiche e culturali. È un’iniziativa che si autofinanzia e che cresce grazie alla sinergia tra istituzioni, sponsor e volontari”.

Il taglio del nastro è previsto giovedì 18 settembre alle ore 15.30 con la presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e del sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo. Il calendario propone oltre 20 eventi tra panel, convegni, degustazioni e incontri culturali.

Venerdì 19 settembre i riflettori saranno sull’“Automotive tra crisi e prospettive”, con interventi di Carlo Calenda, Antonio Decaro e i segretari nazionali di Fiom, Fim e Uilm. Sempre venerdì pomeriggio focus sul “Turismo motoristico”, mentre sabato 20 si discuterà di “ZES” e domenica 21 di “Atessa tra industria sostenibile e patrimonio culturale”. Lo scorso anno la manifestazione ha attirato 50mila visitatori. Quest’anno Val di Sangro Expo punta a fare ancora di più: non solo una vetrina delle eccellenze, ma un laboratorio di idee e strategie per affrontare le sfide di un territorio che vuole continuare a crescere e ad essere volano dell'economia e del benessere del territorio.