Artigiano in Fiera, 56 imprese abruzzesi in mostra a Rho

Un risultato importante per l'Abruzzo frutto della collaborazione tra Camera di Commercio Chieti Pescara, Regione Abruzzo e Camera del Gran Sasso.

Pescara, 6 dicembre 2025 – L’Abruzzo torna protagonista ad Artigiano in Fiera, una delle manifestazioni più visitate dell’anno, con una delegazione di 56 imprese che da oggi fino al 14 dicembre animeranno il Padiglione Abruzzo alla Fiera di Rho (pad. 3). Un risultato definito “storico” dagli organizzatori regionali, che segna un incremento di oltre venti espositori rispetto al 2024 e testimonia l’efficacia della sinergia tra Camera di Commercio Chieti Pescara, Regione Abruzzo e Camera di Commercio del Gran Sasso.

La crescita della partecipazione, sottolineano le istituzioni, è stata favorita da una politica di incentivi pensata per sostenere soprattutto le realtà artigiane, cuore pulsante dell’economia abruzzese. Un gioco di squadra che si inserisce in un contesto fieristico di rilevanza internazionale: l’edizione 2025 conta 2.800 artigiani da 90 Paesi e un nuovo padiglione, per un totale di nove, con una previsione di oltre un milione di visitatori.

«Siamo soddisfatti di questo risultato e siamo convinti che l’artigianato sia uno dei settori con le prospettive più interessanti per il 2026», afferma Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara. «Quello che vediamo ad Artigiano in Fiera è un racconto straordinario, che mostra un Abruzzo vivo, laborioso, con una grande voglia di emergere.»

A caratterizzare l’edizione di quest’anno è anche l’introduzione di uno spazio dedicato all’artigianato artistico, una scelta fortemente voluta dalla Regione Abruzzo. «Si tratta di una forma di artigianato molto apprezzata all’estero e con una grande capacità di attrazione», spiega Tiziana Magnacca, assessore alle Attività produttive. «Un’opportunità strategica per i nostri artigiani, che in questi giorni avranno la possibilità di confrontarsi con buyer internazionali.»

Sulla stessa linea la presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, Antonella Ballone, che definisce Artigiano in Fiera «un appuntamento fondamentale per le eccellenze regionali, che qui possono valorizzare le loro produzioni e aprirsi a nuovi mercati.»

Nata trent’anni fa, Artigiano in Fiera ha accolto nel tempo oltre 15.000 imprese artigiane da più di 100 Paesi e 24 milioni di visitatori complessivi. Un palcoscenico ideale per le produzioni abruzzesi, che spaziano dall’agroalimentare alla ceramica, dalla moda alle lavorazioni artistiche.

Le imprese abruzzesi presenti

Al Padiglione Abruzzo saranno presenti, tra le altre:

Caseificio San Giovanni Srl, FLAB SAS, DiCarlo&C snc, Sii Unica di Luca Lotteria, Pacella Mauro, D’Alberto Peppino, Casamarii di Lorenzo Amarii & C. sas, Oleificio Alto Tordino, De Santis Navio, Casa della cintura di Monaco Sara, Arteate di Di Luzio Lara, Fratelli Mercurii snc, Fabrizio D'Eramo, DaduRicami, Fulvi ceramiche e decor, Mondo Cuoio Leonardo, Confetti Pareggi srl, Pompa Macelleria, Oreficeria Di Rienzo Armando, Fra.Si srl, Liquirizia & affini, Società Agricola La Collina, Berardo sas, Mardevia srls, Az. Agr. Garofalo Patrizia, Umberto Buccicatino, Triveri srl, Salumificio Di Fiore Stefano, Europa Ovini Srl, Nunzio Nolletti, Podere al Sole, Bracevia a tutta pecora Srl, Azienda Agricola Tucci Giovina, Di Sciascio Nicoletta, Frantoio Mercurius, Le Api di Papà, L'Ape e L'Arnia, Oro nella terra srls, Microbirrificio Opperbacco, Cascina Bruno, Nero Peligno S.S.A, La Vastese srl, Minchilli Tartufi, Azienda Agricola Pamagiagare, Ripa Bianca dei Miracoli, ALMA, Azienda agricola De Carolis Marco, Big Hop srls, Azienda Agricola Di Luzio Alessandra, Mercurii Luciano, Zaraca Rina, Handycare srls, Alessandrini Maria Rita, La Mascionara, Iezzi Rossana srl, Terre D'Acquaviva.