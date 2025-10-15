Al Polo fieristico d’Abruzzo c’è Progress, la fiera del lavoro, del sociale e della formazione

Presenti il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il Sottosegretario di Stato con delega al Lavoro Paola Frassinetti e la vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino.

A Progress 2025 “costruiamo insieme il lavoro che verrà”. Con l’obiettivo di interpretare le nuove esigenze del mercato occupazionale, superare il format fieristico classico per abbracciare un approccio più dinamico, esperienziale e formativo, è in programma dal 23 al 25 ottobre a Lanciano, nei padiglioni espositivi del Polo Fieristico d’Abruzzo, Progress la fiera del lavoro, del sociale e della formazione, promossa da Lancianofiera e realizzata grazie alla partnership con Regione Abruzzo e Camera di Commercio Chieti Pescara.

Protagonisti della quarta edizione di Progress saranno gli studenti abruzzesi degli istituti superiori di secondo grado, con i collegi degli ITS (istituti ad alta specializzazione tecnologica post diploma) e delle Università, insieme ai loro coetanei che arriveranno dal Molise e dalle Marche.

Grazie, alla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e al coinvolgimento del mobility partner Tua Abruzzo, sono attesi a Lanciano migliaia di studenti che saranno coinvolti in attività interattive e di ascolto in tema di certificazione delle competenze e formazione per aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza delle attitudini personali e a scoprire il vasto panorama di percorsi educativi con i relativi sbocchi occupazionali.

“Progress sarà la fiera dell’Abruzzo che guarda alle competenze, ai giovani, all’innovazione, alle opportunità da cercare e da cogliere – sottolinea Ombretta Mercurio, presidente di Lancianofiera – Lo faremo grazie al contributo della Regione e delle istituzioni scolastiche, ma anche al coinvolgimento diretto di imprese, enti di formazione, forze dell’ordine e realtà del sociale. Un grazie speciale ai nostri partner che rendono possibile questo appuntamento pensato per fornire ai ragazzi strumenti per orientarsi e crescere in un mondo del lavoro sempre più sfidante”.

L’inaugurazione della tre giorni fieristica non commerciale, e a ingresso libero, è in programma giovedì 23 ottobre alle 10.30 alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, onorevole Paola Frassinetti e della vicepresidente della Regione Piemonte ed assessore con deleghe a istruzione, merito e diritto allo studio universitario, lavoro, formazione professionale e welfare aziendale Elena Chiorino. Mentre nel pomeriggio di giovedì è atteso a Lancianofiera il senatore Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione. Presenti gli assessori della Regione Abruzzo Tiziana Magnacca e Roberto Santangelo.

Tra gli ospiti, nella giornata di venerdì 24 ottobre sarà presente a Lancianofiera, Sabrina Grazini consulente del lavoro e influencer che incontra i visitatori di Progress. Specializzata nel settore delle Start Up, attraverso i suoi canali social Sabrina Grazini divulga le ultime novità gius-lavoristiche, contribuendo così alla formazione e all’informazione di una vasta audience. Nel 2023 è stata inserita da Forbes nella classifica 30Under30 Italia nella sezione "Social Media" per il suo impegno nella diffusione del diritto del lavoro e, nello stesso anno, ha pubblicato il suo primo libro edito da Sperling & Kupfer "E tu lo sapevi? - Tutto ciò che devi conoscere per sopravvivere al mondo del lavoro”. A novembre 2023 ha ricevuto il premio "Standout Woman Award" a Montecitorio e a febbraio dello scorso anno è stata nominata da LinkedIn "Top Voice" in consulenza del lavoro.

Denso il calendario di appuntamenti, articolati in format diversi per raggiungere più efficacemente i differenti target: dagli eventi istituzionali che esplorano temi di attualità legati al lavoro, alle competenze e al sociale, passando per gli appuntamenti formativi, gli incontri e i laboratori promossi dalle Università, fino ad arrivare a seminari e workshop con obiettivi pratici di informazione e aggiornamento e concludere con laboratori interattivi.

Saranno tante ed interessanti le attività, anche dimostrative ed esperienziali, proposte dalle Forze dell’Ordine e Armate, in tema di conoscenza del lavoro che donne e uomini dello Stato svolgono quotidianamente. Presenti, negli spazi espositivi di Lancianofiera: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Protezione Civile Regionale, Polizia Penitenziaria e, per la prima volta quest’anno, anche l’Aereonautica Militare. Spazio anche alle attività della Polizia Locale insieme ad EcoLan Spa che proporranno attività sui temi della tutela ambientale e al tema Primo soccorso, con la presenza di associazioni e cooperative di pubblica assistenza, tra cui Croce Azzurra e Croce Arcobaleno che proporranno simulazioni di intervento sanitario in scenari realistici.

Attenzione anche al sociale e ai servizi educativi ed assistenziali con laboratori e tante attività, proposte dalle cooperative Praticabile e L’Ancora Sociale di Lanciano, per l’inclusione attiva e l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Inoltre, in occasione di Progress, nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale Inclusione, Sostenibilità e Innovazione Digitale per un Apprendimento Senza Barriere, la Cooperativa Sociale L’Ancora Sociale di Lanciano aprirà le candidature per la selezione di n. 1 giovane volontario/a, nell’ambito del Programma Erasmus+ per una mobilità internazionale della durata di 7 giorni, che si svolgerà nel mese di luglio 2026. L’avviso è rivolto a giovani volontari tra i 18 e i 25 anni, residenti preferibilmente in Abruzzo e in possesso di una buona motivazione a partecipare a percorsi di formazione europea e interesse per i temi dell’inclusione, della sostenibilità e dell’innovazione digitale. Non sono richieste competenze linguistiche certificate, ma è gradita una conoscenza base della lingua inglese.

Nell’aula Progress Lab si susseguiranno seminari, laboratori, workshop e mini-talk dedicati ad approfondire le diverse tematiche legate all’occupazione: dalle nuove professioni, alla transizione digitale, dall’orientamento, alla competitività, alla formazione continua fino all’impatto della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro.

Tra le attività anche un contest per favorire il coinvolgimento dei giovani nel mondo associativo pensato di concerto con l’associazione Il Mastrogiurato.

Con la presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio, hanno preso parte all’incontro di presentazione di Progress, che si è tenuto a Lanciano, in Municipio, oggi 15 ottobre 2025, Tiziana Magnacca, assessore al Lavoro, Attività produttive, Ricerca industriale, internazionalizzazione della Regione Abruzzo, Filippo Paolini, sindaco di Lanciano, Adele D’Atri, responsabile territoriale Retail Abruzzo Est BPER Banca e Alberto Paone, per il consiglio di amministrazione di Lancianofiera.

In calendario - Il programma della fiera si svilupperà in due spazi principali all’interno del Padiglione 3: la Sala Convegni e l’Aula Progress Lab.

SALA CONVEGNI – PADIGLIONE 3

Giovedì 23 ottobre

Ore 10:30 – Cerimonia inaugurale con Paola Frassinetti

– con Paola Frassinetti Ore 14:30 – Tavola rotonda “Giovani protagonisti”

Con: Paolo Zangrillo (Ministro PA), Elena Chiorino (Regione Piemonte), Roberto Santangelo (Regione Abruzzo), Tiziana Magnacca (Regione Abruzzo), Gennaro Strever (Camera di Commercio), Daniele Giangiulli (Confartigianato), Annalisa Michetti (Europe Direct), altri rappresentanti istituzionali. Conclusioni a cura del Ministro Paolo Zangrillo.

Venerdì 24 ottobre

Ore 9:00 – 10:00 – “Cambia prospettiva! Allenare la creatività per rinnovare”, con Gilda Antonelli (Università D’Annunzio)

– “Cambia prospettiva! Allenare la creatività per rinnovare”, con Gilda Antonelli (Università D’Annunzio) Ore 10:00 – 11:00 – “UniTe per la società che cambia”, con Maria Angela Perito (Università di Teramo)

– “UniTe per la società che cambia”, con Maria Angela Perito (Università di Teramo) Ore 11:00 – 12:00 – “Cia Talent: Coltiviamo Talenti”, a cura della CIA Chieti-Pescara

– “Cia Talent: Coltiviamo Talenti”, a cura della CIA Chieti-Pescara Ore 12:00 – 13:00 – “Fuori campo: sport e formazione”, con mister Andrea Pierantoni (Lanciano FC), a cura del Polo Didattico FAMA

Ospite speciale della giornata:

Sabrina Grazini, consulente del lavoro e influencer (Forbes 30Under30), nota per la divulgazione giuslavoristica sui social.

Sabato 25 ottobre

Ore 10:30 – “On the road come strumento di inclusione sociale”, con Rosa Pestilli, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo

AULA PROGRESS LAB – PADIGLIONE 3

Venerdì 24 ottobre

Ore 9:00 – 10:00 – “Il tuo futuro comincia con noi”, a cura di Prof. Giustino Orlando (Università D’Annunzio)

– “Il tuo futuro comincia con noi”, a cura di Prof. Giustino Orlando (Università D’Annunzio) Ore 10:00 – 11:00 – “Fai TUA la scelta: decision making consapevole”, con Giordano Rossi

– “Fai TUA la scelta: decision making consapevole”, con Giordano Rossi Ore 11:00 – 12:00 – Workshop a cura del Polo Didattico FAMA

– Workshop a cura del Polo Didattico FAMA Ore 12:00 – 13:00 – Terranostra: cuochi contadini e Agrichef, a cura di Coldiretti Chieti

Sabato 25 ottobre

Ore 12:00 – 13:00 – “Pillole di orientamento: giochiamo con il futuro”, workshop interattivo a cura di Gi Group

I cancelli di Lancianofiera saranno aperti dalle ore 9,00 alle ore 16,00 nei giorni 23 e 24 ottobre, mentre il 25 ottobre la fiera aprirà alle ore 9,00 e chiuderà alle 15,00.

La squadra di Progress - Scuole, università, enti di formazione professionale, ITS, centri per l’impiego, agenzie di servizi per il lavoro, imprese, associazioni e coordinamenti del sistema scuola e importanti realtà del terzo settore e del volontariato, insieme a Regione Abruzzo, enti, aziende pubbliche, Camere di commercio, Forze dell’Ordine e Forze Armate. La fiera del lavoro, della formazione e del sociale di Lanciano ospiterà i più importanti attori del territorio e del Centro Italia.

Promotori: Regione Abruzzo e Lancianofiera con Comune di Lanciano e Bper Banca.

Mobility partner: Tua Abruzzo.

Patrocinio e collaborazione: Camera di Commercio Chieti-Pescara