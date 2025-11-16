Un’occasione per riflettere sulle sfide future, e rinnovare l’impegno delle Capitanerie a garantire un futuro sicuro e sostenibile al servizio della comunità.

Nel pomeriggio di ieri, 14 novembre 2025, si è tenuto a Ortona, presso nella sala eventi “Le Dimore”, l’incontro pubblico sul tema: “Evoluzione del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera nei suoi 160 anni di storia e sviluppo della portualità”, organizzato dall’International Propeller Club Abruzzo – Porto di Ortona, con la collaborazione della Capitaneria di porto.

L’incontro, che si inserisce a margine dei festeggiamenti per il 160° anniversario dell’istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, è stato moderato dal Dott. Maurizio De Cesare, direttore della rivista “Porto&Interporto” e di “Primo Magazine”, ed ha visto la partecipazione dall’Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ha illustrato l’evoluzione delle funzioni delle Capitanerie di porto nel tempo e le prospettive future, con particolare attenzione rivolta al personale e con un focus soprattutto sulle infrastrutture e su una spinta digitalizzazione, strategica nell’ambito dei traffici portuali, su un percorso mirato allo snellimento degli adempimenti burocratici e sull’ammodernamento della componente aeronavale.

Dopo i saluti del Presidente del Propeller Club Abruzzo, del Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Ortona - Capitano di Fregata Dario Gerardi, del Sindaco di Ortona - Dott. Angelo Di Nardo e del Presidente della Regione Abruzzo - Dott. Marco Marsilio, sono intervenuti, in veste di relatori, il Capitano di Vascello Daniele Giannelli, Direttore Marittimo dell’Abruzzo, Molise e delle Isole Tremiti, con una disamina sulle peculiarità portuali del territorio e sugli interventi programmatici sulle infrastrutture degli scali ricadenti nella Direzione marittima; l’Ing. Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, che ha analizzato i rapporti tra l’Autorità marittima e l’Autorità portuale, con particolare riguardo alla normativa che disciplina le rispettive competenze; il Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, Professore di Infrastrutture e logistica sostenibili presso l’Università “Aldo Moro” di Bari, che ha fornito una panoramica sulla trasformazione storica dei porti, ripercorrendo le tappe dell’unificazione amministrativa marittima a far data dalla normativa in vigore nel Regno delle due Sicilie, già in possesso di un’organizzazione nella gestione dei porti all’avanguardia, poi mantenuta nell’ordinamento post unitario; il Prof. Avv. Massimo Campailla, Professore di Diritto della Navigazione e dei Trasporti presso l’Università degli studi di Trieste, con una riflessione sulla evoluzione normativa sui servizi ancillari alla navigazione e sui risvolti imprenditoriali in relazione ai principi comunitari di libera concorrenza; l’Ammiraglio Isp. Ris. Enrico Moretti del Direttivo Propeller Club Abruzzo ha condiviso l’esperienza maturata sul campo nel corso della carriera, alla luce delle varie innovazioni apportate negli anni alla normativa marittima e portuale. Ha preso parte all’evento, con un contributo video, anche l’Avv. Umberto Masucci, Presidente dell’International Propeller Club Italia.

Infine, il Presidente del Propeller Club di Ortona, dott. Euclide di Pretoro, ha omaggiato il Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo di un “bolognino d’argento”, del quale la Prof.ssa Maria Luisa Orlandi, archeologa ortonese, ha narrato la storia.

L’evento, che come detto si inserisce a margine del 160° anniversario dell’istituzione del Corpo, è stata un’occasione per riflettere sulle sfide future, e rinnovare l’impegno delle Capitanerie a garantire un futuro sicuro e sostenibile al servizio della comunità, in linea con lo slogan coniato per la ricorrenza, che recita: “Ancorati al passato con rotta verso il futuro”.