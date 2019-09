A Chieti la quarta edizione del Festival del Creato

Il ciclo di conferenze “scientifiche” (una per ognuno dei tre giorni di incontri) si è aperto con Giovanni Legnini, Eugenio Deriard e Padre Nando Simonetti che in una tavola rotonda moderata dal sociologo Simone D'Alessandro si sono confrontati sul tema Sostenibilità e politiche europee e nazionali di attuazione.

Il Dialogo è il filo conduttore di questa edizione del Festival ideato e promosso dalla Famiglia francescana d’Abruzzo e nel dialogo riposa anche il futuro del nostro ambiente e della nostra salute che dipenderanno da scelte condivise a livello globale. Non è un caso che nell’enciclica "Laudato Sì" di Papa Francesco, si pone la questione dell’ecologia integrale: una scelta radicale che nel mondo laico viene definita con l’espressione di economia circolare. Da queste premesse, dunque, ha preso le mosse l’incontro di oggi pomeriggio, a Chieti, dal quale è emerso che tutte le scelte sostenibili sono tra loro interconnesse e che occorre un nuovo stile di vita condiviso per cambiare la qualità delle nostre vite, e delle nostre economie.



Molto interessante l'intervento del prof Gianfranco Tamagnini, vice presidente dell'Ordine delle Professioni infermieristiche di Chieti che, affiancato da Antonia Pollidoro, ha parlato di come comunicare del dolore. Grande attenzione per chi soffre: pazienti, ma anche familiari