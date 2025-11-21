Venerdì 21 Novembre 2025

Economia

Visionaria Smau: Magnacca, sostenere ricerca delle imprese

21/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
L'assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca ha partecipato alla tappa pescarese di Smau sul tema "Open innovation, digitalizzazione e sviluppo sostenibile".

Dopo Milano anche a Pescara la Regione Abruzzo si è vista riconoscere la capacità di essere una regione molto vivace dal punto di vista della open innovation attraverso la sua capacità di sostenere le aziende nella ricerca, nell'innovazione e nella sostenibilità. Abbiamo ricevuto un prezioso contributo dalle start up che con i loro contenuti hanno disegnato un Abruzzo sempre piu al passo con i tempi". Lo ha dichiarato l'assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca partecipando alla tappa pescarese di Smau sul tema "Open innovation, digitalizzazione e sviluppo sostenibile".

"Ringrazio la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, nella persona del presidente Gennaro Strever e del diretttivo camerale, per aver avuto ancora una volta l'intuizione di modernità ospitando Smau all'interno di Visionaria - sottolinea l'assessore - che diventa luogo privilegiato per far incontrare aziende e operatori portatori di innovazione. Una porta aperta al progresso per dare nuovo linfa alle aziende di questa regione".

"Nel confronto che ho avuto con le imprese abruzzesi nel panel dedicato all'innovazione aperta - conclude l'assessore - ho apprezzato l'impegno di queste storiche aziende, radicate nella nostra regione, che hanno creduto e stanno investendo nell'innovazione anche attraverso le start up presentate a Smau.

Al lavoro con il piglio collaborativo tra enti diversi, con il mondo della ricerca e dell'università e investitori privato con il sostegno di Regione Abruzzo con un apposito bando sulla ricerca collaborativa sul quale al momento abbiamo previsto 75 milioni di euro. Una visione di prospettiva per essere in grado di sostenere le sfide del mercato avendo lo sguardo proiettato verso il futuro".

