Te Connectivity: Magnacca, tavolo Mimit azienda smentisce chiusura sito San Salvo

La visita del Presidente Mibe ha rappresentato un momento di forte valore simbolico e operativo per Honda in Italia, rafforzando il legame tra la visione globale del Gruppo e le eccellenze locali che ne alimentano il successo. Un'occasione per confermare impegni concreti su innovazione, sostenibilità e centralità delle persone, elementi chiave per affrontare con determinazione le sfide future e continuare a guidare l’evoluzione della mobilità in Europa e nel mondo.