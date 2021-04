Tavolo del Commercio a Chieti, Al via la campagna #CompraTeatino

Decollerà a maggio. Ferrara e Pantalone: “Così vogliamo far tornare la gente nei negozi della città per acquisti in sicurezza”

Partirà il mese prossimo l’iniziativa #CompraTeatino promossa dall’Amministrazione di concerto con il tavolo istituzionale del Commercio, riunitosi stamane proprio per fissare le modalità della campagna. Oltre al sindaco Diego Ferrara e all’assessore al Commercio Manuel Pantalone, al tavolo erano presenti Marisa Tiberio, Confcommercio; Federico Del Grosso, CLAII Abruzzo; Marina De Marco, Confersercenti; Gianfranco Cesarone, Consorzio Chieti C’Entro; Tommaso Rutolo, Aniac; Maria Lilia Toschi, Confesercenti; Letizia Scastiglia, CNA; Annalisa De Luca, Ascom; le funzionarie comunale del Settore e Ufficio Commercio, Angela Falcone e Tiziana Michelini.

“L’intento dell’Amministrazione è quello di mettere in campo un’ulteriore iniziativa per sostenere il comparto commerciale cittadino, come stiamo facendo dal primo momento in cui ci siamo insediati alla guida della città – riferiscono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Questa è la nostra prima intenzione, coniugata a una serie di azioni a breve, medio e lungo periodo. #CompraTeatino risponde alla prima necessità, perché vuole essere una politica di sostegno e di ripresa immediata delle attività commerciali, con lo scopo di rifidelizzare gli acquisti in sicurezza nei negozi di vicinato. I periodi di quarantena hanno nei fatti allontanato i cittadini dai negozi, alimentari a parte, agevolando politiche di vendita online o comunque specifiche dei generi di prima necessità.

La crisi che succede alla pandemia, deve rimettere in circolo tutte le energie economiche della città, nostra intenzione è quella di fare da propulsori alla ripartenza del comparto commerciale, stavolta invitando la popolazione a comprare in città e a tornare nei nostri negozi, attirati da incentivi alla vendita. Da qui l’idea di concepire un bando che dia ai commercianti la possibilità in tempi rapidi di aderire, per far nascere una lista di attività dove utilizzare una carta acquisti attraverso cui chi si rivolge ai negozi della città ottiene sconti, agevolazioni, promozioni. Non vogliamo sia intesa come una vendita promozionale, perché è giusto che il commercio possa avere introiti pieni, soprattutto in questo periodo delle vendite che non vedono saldi o promozioni in corso.

Ogni negozio sceglierà i benefici da dare, in linea con le proprie possibilità: una promozione per una selezione di articoli; uno sconto-incentivo all’acquisto di un secondo articolo; l’accumulo di buoni per avere sconti; le modalità saranno diverse, tutte rispondenti alle esigenze del comparto e alla necessità di riportare la popolazione teatina nei suoi negozi. Così ognuno diventerà promotore della rete cittadina di vendita e tornerà a sostenerla. Si tratta di una prima azione a cui faremo seguire con l’attuazione del piano commerciale anche politiche per rendere più accessibile la città e più competitivo il suo commercio”.