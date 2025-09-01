Lunedì 01 Settembre 2025

Economia

Sviluppo: Magnacca, due avvisi del Mimit per le imprese abruzzesi

01/09/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Sviluppo: Magnacca, due avvisi del Mimit per le imprese abruzzesi

L'assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo: si tratta di due opportunità significative che toccano il delicato settore della transizione industriale e della competitività delle imprese.

Sono due i bandi nazionali promossi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy che possono interessare imprese abruzzesi. Lo segnala l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, dopo la pubblicazione dei provvedimenti ministeriali che hanno fissato tempi e modi di presentazione delle domande.

“Si tratta di due opportunità significative – spiega l’assessore Magnacca – che toccano il delicato settore della transizione industriale e della competitività delle imprese, mettendo a disposizione risorse economiche di provenienza nazionale e europea. Mi riferisco, in particolare, all’apertura dello sportello che permette di avere agevolazioni per il sostengo alla transizione industriale. Il Ministero ha messo a disposizione 134 milioni di euro che servono ad incentivare l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici”.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 17 settembre alle ore 12:00 del 10 dicembre 2025, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero. Più complessa e articolata è la seconda opportunità. “Stiamo parlando – specifica l’assessore – del bando europeo-nazionale EuroHPC JU DARE SGA 04 che è una partnership europea - a cui partecipano Unione Europea (rappresentata dalla Commissione), Stati membri e partners privati - che ha lo scopo di implementare e sostenere l’adozione di un sistema di supercalcolo innovativo e competitivo, nonché di ampliare l’uso dell’infrastruttura di supercalcolo a un gran numero di utenti pubblici e privati. Si rivolge alle imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, comprese quelle artigiane; alle imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; ai centri di ricerca. Su questo avviso le imprese abruzzesi, al pari di quelle del Mezzogiorno, ha una quota di riserva del 40%”. Il termine ultimo per presentare progetti da parte delle imprese e dei centri di ricerca è il 31 ottobre 2025. Il bando integrale dell’avviso è pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Abruzzo Tiziana Magnacca

Potrebbero interessarti

Dazi Usa al 15%: l’Abruzzo rischia grosso, allarme di Confartigianato

L’Aquila è tra le province italiane più esposte. Le misure protezionistiche colpiscono l’export e mettono in difficoltà migliaia di micro e piccole imprese. Saraullo: “Servono politiche industriali Ue per rilanciare la competitività”

Europa e imprese: Confindustria Abruzzo Medio Adriatico rafforza il legame con Bruxelles per il futuro della competitività

Ospite d’onore dell’iniziativa Matteo Borsani, Direttore degli Affari Europei di Confindustria a Bruxelles, che ha illustrato il lavoro strategico della Delegazione di Confindustria nel cuore dell’Unione Europea e le prospettive per il sistema produttivo italiano e abruzzese.

Tekneko si aggiudica l'appalto per la gestione dei servizi di igiene urbana degli Aeroporti di Roma

Un traguardo di prestigio e responsabilità per l'azienda di Avezzano

Ortona, Fantini conquista la Spagna: acquisita la cantina ex Venta la Vega per decuplicare la produzione iberica

Colpo strategico del gruppo vinicolo abruzzese che integra la nuova boutique winery ipertecnologica in Finca Fella: 10 milioni di bottiglie l’anno e qualità sempre più alta al centro del progetto Castilla-La Mancha

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb