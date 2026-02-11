Moda: Magnacca incontra il Ceo di Lineapelle per sviluppi in Abruzzo

L’Abruzzo si sta inserendo nella cosiddetta “anima blu” che è la filiera del denim “che ci inorgoglisce perché in Abruzzo c’è tutto quello che si fa per questo settore.

Gli Stati generali della moda che si svolti lo scorso anno stanno facendo da volano per un settore che in Abruzzo conta oltre duemila imprese tra pelletteria, calzature e tessile con 12 mila occupati diretti che ha generato nel 2024 un export per 564 milioni di euro. Da quell’evento alla Regione Abruzzo è arrivato l’invito a Lineapelle che è considerata la più importante fiera internazionale dedicata alla filiera della pelle e dei materiali per la moda”. A dirlo l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca che sta partecipando a “Lineapelle Internazional Leather Fair” e che stamane ha avuto un incontro con l'amministratore delegato, Fulvia Bacchi. Lineapelle è una vetrina globale per pelli, cuoi, materiali sintetici e tessuti, uno spazio dove si presentano collezioni, tendenze, innovazione tecnologica e sostenibilità. Dall’Abruzzo sono giunte le aziende: Accademia nami, Accessori val vibrata srl, Blueitaly group, Fashion text srl, Gemini srl, Mab manifatture Srl, Metal service Srl e Nova emme Srl. “La fiera Lineapelle è considerata un evento strategico perché anticipa le tendenze moda delle stagioni future e rappresenta – sottolinea l’assessore Magnacca – un momento chiave per il Made in Italy, in particolare per le eccellenze manifatturiere e artigianali. Giustificata, quindi, la presenza istituzionale della Regione Abruzzo che assume un valore rilevante: significa sostenere un comparto altamente specializzato, competitivo sui mercati internazionali e centrale per lo sviluppo economico e occupazionale”. Rilevante come l’Abruzzo si stia inserendo nella cosiddetta “anima blu” che è la filiera del denim “che ci inorgoglisce perché in Abruzzo c’è tutto quello che si fa per questo settore. Inoltre possiamo vantare il percorso formativo dell’Accademia Nami di Pescara con corsi triennali post diploma per preparare al mondo del lavoro di giovani professionisti competenti, creativi e qualificati. I numeri della moda – prosegue l’assessore Magnacca - impongono il supporto della Regione Abruzzo per un settore trainante per l’export con valori destinati a crescere per un made in Abruzzo che piace in tutto il mondo con piccole aziende che vantano eccellenza artigianale con profondi legame ai valori, alle identità e alle tradizioni del territorio conciliandole con l’innovazione intercettando il mercato del lusso”. Lineapelle Rho ha confermato la sua leadership con 24.977 operatori professionali e una crescita del 7% di buyer rispetto all'edizione precedente. L'evento ha ospitato oltre 1.100 espositori, evidenziando una forte ripresa del settore. Le precedenti edizioni hanno mostrato cifre stabili attorno ai 23.000-25.000 visitatori. (