La Regione Abruzzo nomina il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fira

Si è riunita lo scorso 30 dicembre l’assemblea dei soci della FIRA S.p.A. – Finanziaria Regionale Abruzzese per la nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Presente l’Assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo Daniele D’Amario, come rappresentante del socio unico, che ha proceduto a conferire l’incarico al teramano dott. Giacomo D’Ignazio, che guiderà la Società insieme con gli attuali Consiglieri, Avv. Concetta Di Luzio e Dott. Nicola D’Ippolito.

Esprime soddisfazione il neo presidente di Fira: “Sono molto onorato di rivestire questo prestigioso ruolo e lavorerò rigorosamente per portare avanti tutti gli impegni con responsabilità. Ringrazio per la fiducia il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore Daniele D’Amario, l’Assessore con delega alle Società Partecipate Guido Liris e il presidente della Commissione Sviluppo Economico Emiliano Di Matteo” - e continua - La Fira è il braccio operativo della Regione Abruzzo e, in quanto tale, deve rappresentare un punto di riferimento per le imprese e i professionisti del nostro territorio che, soprattutto a seguito della grave crisi economica generata dal Covid19, hanno ancora più bisogno di sostegno e di progetti concreti per la loro ripartenza. Sarà, a tal fine, indispensabile sviluppare collaborazioni strategiche e rafforzare le sinergie con il mondo produttivo, con le associazioni di categoria e con il settore bancario per trovare le giuste risposte alle esigenze della nostra regione. La Fira, inoltre, continuerà a garantire supporto agli uffici regionali, a proporre nuovi strumenti finanziari e a gestire quelli in essere”.

L’assessore D’Amario, nel corso dell’Assemblea, ha sottolineato l’importanza di dare alla Finanziaria un ruolo strategico per lo sviluppo economico della Regione e ha ricordato gli obiettivi da raggiungere nei prossimi mesi: “La Fira è dotata di una struttura snella, competente ed efficiente, in grado sia di offrire un valido e tempestivo supporto alla Regione nella gestione di agevolazioni pubbliche, sia di ideare e attuare strumenti finanziari e azioni a sostegno delle imprese. Strumenti finanziari che in questo particolare periodo di crisi sono indispensabili per dare ossigeno e quindi liquidità alle imprese. È necessario, quindi, lavorare affinchè essa rivesta un ruolo strategico all’interno del sistema economico-finanziario abruzzese, anche tramite il processo di fusione per incorporazione con Abruzzo Sviluppo. Mi auguro, pertanto, che si porti a compimento tale operazione nel più breve tempo possibile, allo scopo di far nascere un ente unico, più efficiente e competitivo, in grado di supportare concretamente il sistema produttivo del territorio. Al Presidente e a tutto il CdA auguro un fruttuoso lavoro”.

Conclude D’Ignazio: “Un ringraziamento all’ex presidente Alessandro Felizzi, all’Avv. Concetta Di Luzio e al dott. Nicola D’Ippolito per il lavoro svolto in questi anni. Auspico una propizia collaborazione con i consiglieri e con il Collegio Sindacale, affinchè si possano affrontare le sfide future e portare a compimento i nuovi progetti della Fira”.