Il Rotaract Atessa Media Val Sangro promuove l'evento Meet2future, il Job meeting rivolto ai giovani che cercano lavoro

Il Rotaract Atessa Media Val Di Sangro, gruppo giovanile del Rotary, investe energie in progetti rivolti ai giovani e al mondo del lavoro. In seguito alla possibilità di poter riorganizzare eventi in presenza abbiamo messo in campo un’idea alla quale ci adoperavamo da alcuni anni: un “Career day – job meeting”.

Questo evento, che si svolgerà il 19 febbraio al teatro comunale di Atessa (CH), rappresenta un canale molto efficace per fare networking e dare la possibilità ai giovani laureati, laureandi e non, di poter entrare in contatto con dei potenziali datori di lavoro e ricevere utili spunti di orientamento. L’incontro di recruiting coinvolgerà tutte le migliori aziende del territorio (SEVEL, Honda, Valagro, Geldì, Hydro, EMMI Dessert Italia, Hiteco, BCC Abruzzi e Molise, GADA), che avranno così, attraverso un rapporto più diretto, la possibilità di entrare a contatto con i più giovani.

Il Job Meeting non sarà solo momento di colloqui, ma ci sarà anche la possibilità di fare formazione. Infatti il programma prevede, grazie all’aiuto dell’associazione “CreaLavoroGiovani”, di aiutare i giovani a migliorare la stesura del proprio CV, a scrivere una Cover letter efficace, scoprire le proprie competenze in materia di soft skills e come prepararsi al meglio per affrontare un colloquio di lavoro.

“Il nostro obiettivo è quello di metterci al servizio al fine di prenderci cura degli altri: servire gli altri e cambiare vite sono il modo migliore di vivere la nostra vita.” Afferma il Presidente Andrea Iacovanelli, che continua: “Ringrazio il Rotary Club Atessa Media Val di Sangro, il Comune di Atessa e Confindustria Chieti-Pescara per il loro prezioso contributo.” Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al seguente link https://forms.gle/u3whzMF3mZWDfmq38.