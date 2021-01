Fara San Martino, Ozpetek dirige Claudia Gerini e Can Yaman nel nuovo spot De Cecco

La Gerini è gia da tempo testimonial del pastificio abruzzese leader mondiale, la new entry è Can Yaman il nuovo sex simbol protagonista di alcun serie sui canali mediaset. L'attore turco che negli ultimi anni sta riscuotendo grande successo di pubblico soprattutto femminile.

Sarà diretta da Ferzan Ozpetek e vedrà in scena Claudia Gerini e Can Yaman la prossima campagna pubblicitaria del pastificio abruzzese De Cecco, in onda a fine gennaio. Quattro spot di vari tagli, sia per la tv sia per i social, in cui il filo conduttore sarà sempre l'alta qualità del prodotto: De Cecco è leader mondiale della pasta Premium nonché terzo pastificio al mondo in termini assoluti, con oltre mille dipendenti, un fatturato in continua ascesa che nel 2021 è previsto raggiunga i 550 milioni di euro grazie a un ambizioso programma quinquennale di investimenti, per crescere ancora soprattutto nei mercati esteri. Il regista Ferzan Ozpetek, da 43 anni in Italia, è nato ad Istanbul, proprio come Can Yaman. De Cecco li ha chiamati a lavorare insieme per raccontare, accanto a Claudia Gerini, i segreti della pasta di alta qualità prodotta nello storico stabilimento di Fara San Martino (Chieti), alle pendici della Majella, e nel moderno stabilimento di Ortona (Chieti). Uno dei video sarà girato in un ristorante per sottolineare la vicinanza dell'azienda a un settore, quello della ristorazione, gravemente danneggiato dai provvedimenti anti Covid. Gli spot riguarderanno anche le paste salutistiche, tra cui l'Integrale De Cecco che, come ribadito da un recente studio dell'Università di Milano, contiene il prezioso germe di grano e ha tutti gli effetti positivi dell'essiccazione a bassa temperatura. Gli spot sono ideati dall'agenzia LoRo.