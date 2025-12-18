Economia: Magnacca, l'Abruzzo non vuole perdere i suoi giovani talenti

Alla prima edizione degli Stati generali dell’economie dei territori in programma a Perugia l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, collegata da Pescara in videoconferenza, ha parlato dell’esperienza dell’Abruzzo.

“L’Abruzzo non vuole perdere i suoi talenti, ma diventare un luogo dove le competenze si coltivano e si valorizzano”. Così l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, collegata da Pescara in videoconferenza, ha parlato dell’esperienza dell’Abruzzo e delle prospettive di crescita e sviluppo nei prossimi anni.

Con la giusta attenzione verso i giovani, “cuore pulsante del nostro sviluppo”. Da qui la creazione di tutti quei percorsi necessari affinchè i giovani possano trovare in Abruzzo prospettive di crescita professionale. “Oggi l’Abruzzo – ha detto l’assessore Magnacca – sta invertendo una tendenza favorendo un processo di crescita grazie ai programmi di formazione integrata tra università, Its e imprese, con bandi per start-up innovative e strumenti di sostengo all’imprenditorialità, con politiche di attrazione di nuove competenze dall’esterno. Abbiamo avviato, in questo senso, con le università regionali il progetto Eurema, che dà la possibilità ai giovani laureati e laureandi di fare un’esperienza formativa all’estero, mediante il progetto Erasmus, per poi tornare in Abruzzo a lavorare in un’azienda con un tirocinio finanziato dalla Regione. Ma in questa sede è importante anche ricordare l’avviso FESR che abbiamo pubblicato l’anno scorso che prevede incentivi e contributi economici in favore delle imprese che assumono giovani laureati abruzzesi alle materie STEM, in modo da favorire il mantenimento nel tessuto economico regionale di giovani professionalità in materie scientifiche”. Di un Abruzzo in crescita hanno parlato anche gli economisti presenti agli Stati generali dell’economie dei territori, sottolineando come i fattori di sviluppo della regione negli ultimi “siano cresciuti a beneficio di un’economia più solida e affidabile”. Il riconoscimento al lavoro che sta svolgendo l’Abruzzo “deve essere motivo di orgoglio e stimolo a continuare”, ha detto l’assessore Magnacca, “ma in questa sede è necessario ribadire che l’idea di una regione in grado di recitare un ruolo nell’economia nazionale deve essere potenziata e consolidata con politiche concrete che guardino con fiducia alle potenzialità dei singoli territori”.