Sabato 01 Novembre 2025

Economia

Abruzzo regione del risparmio, quasi 12 miliardi investiti in buoni e libretti postali

01/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Abruzzo regione del risparmio, quasi 12 miliardi investiti in buoni e libretti postali

Chieti guida la classifica con 4 miliardi. In Abruzzo 8 cittadini su 10 hanno un libretto e per ogni abruzzese c’è almeno un buono fruttifero. Tra le province più “virtuose” anche L’Aquila

L’Abruzzo si conferma terra di risparmiatori prudenti. Con 11 miliardi e 634 milioni di euro investiti tra buoni fruttiferi e libretti postali, la regione è quinta in Italia per risparmio postale pro capite, preceduta solo da Molise, Basilicata, Calabria e Campania. Un dato che racconta la fiducia, ancora fortissima, degli abruzzesi nei confronti di Poste Italiane, che proprio ieri – alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – ha celebrato a Roma i 150 anni del Risparmio Postale insieme ai vertici di Cassa Depositi e Prestiti e alle più alte cariche dello Stato.

I NUMERI DEL RISPARMIO IN ABRUZZO

Secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2024, gli abruzzesi custodiscono: 7 miliardi e 966 milioni di euro in buoni fruttiferi postali, 3 miliardi e 668 milioni in libretti di risparmio postale. In totale, oltre 1,3 milioni di buoni fruttiferi e più di un milione di libretti attivi. Tradotto: 8 abruzzesi su 10 possiedono un libretto e per ogni abruzzese c’è almeno un buono postale.

CHIETI E L’AQUILA GUIDANO LA CLASSIFICA

A livello provinciale, il primato spetta a Chieti, che supera i 3,9 miliardi di euro investiti. Segue L’Aquila con 2,9 miliardi, Pescara con circa 2,5 miliardi e Teramo con poco più di 2,3 miliardi. In rapporto alla popolazione: Chieti: 304mila libretti (82%) e 475mila buoni (128%) L’Aquila: 242mila libretti (84%) e 316mila buoni (111%) Pescara: 245mila libretti (78%) e 283mila buoni (91%) Teramo: 210mila libretti (70%) e 257mila buoni (86%) Grande successo anche per i prodotti dedicati ai minori: in Abruzzo, un bambino su cinque ha già un libretto di risparmio intestato, e per ogni minore è già stato sottoscritto almeno un buono postale.

“POSTE RESTA IL PORTO SICURO DEGLI ABRUZZESI”

All’evento celebrativo di Roma era presente anche Fabiola Ciufici, direttrice dell’ufficio postale di Lanciano (via Guido Rosato), in rappresentanza del personale abruzzese.

«Poste Italiane è da sempre sinonimo di fiducia e affidabilità per i risparmiatori abruzzesi – ha dichiarato Ciufici –.Per noi che lavoriamo negli uffici postali è motivo di orgoglio e, al tempo stesso, una responsabilità essere il punto di riferimento per i cittadini. Per molti, Poste resta il porto sicuro dove custodire i propri risparmi. Prodotti semplici, sicuri, garantiti dallo Stato e oggi disponibili anche online con un semplice click: sono questi i motivi del successo dei buoni e dei libretti postali».

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Abruzzo

Potrebbero interessarti

Pomilio Blumm tra le aziende europee a crescita più costante secondo il Financial Times

La società di Pescara nella top five continentale per ricavi 2024 in Advertising & Marketing

Al via a Lanciano l’ottava edizione di Mani Visibili – Giornate di economia Marcello De Cecco

Atteso domani il governatore onorario di Bankitalia Ignazio Visco

Te Connectivity: Magnacca, tavolo Mimit azienda smentisce chiusura sito San Salvo

Riconosciuta ampiamente l’infondatezza assoluta della notizia di chiusura dell’opificio abruzzese della Te Connectivity” dice l’assessore regionale alle attività produttive

Grande partecipazione al convegno “Territori, Crescita e Futuro: le Finanziarie Regionali protagoniste dello sviluppo” promosso da FiRA, Regione Abruzzo e ANFIR

Ad aprire i lavori del convegno è stato il presidente di ANFIR, Michele Vietti: "Le finanziarie regionali devono evolvere da semplici gestori di fondi pubblici ad attivatori di risorse anche private, favorendo lo sviluppo dei territori e di mercati finanziari alternativi.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb