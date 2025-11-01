Abruzzo regione del risparmio, quasi 12 miliardi investiti in buoni e libretti postali

Chieti guida la classifica con 4 miliardi. In Abruzzo 8 cittadini su 10 hanno un libretto e per ogni abruzzese c’è almeno un buono fruttifero. Tra le province più “virtuose” anche L’Aquila

L’Abruzzo si conferma terra di risparmiatori prudenti. Con 11 miliardi e 634 milioni di euro investiti tra buoni fruttiferi e libretti postali, la regione è quinta in Italia per risparmio postale pro capite, preceduta solo da Molise, Basilicata, Calabria e Campania. Un dato che racconta la fiducia, ancora fortissima, degli abruzzesi nei confronti di Poste Italiane, che proprio ieri – alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – ha celebrato a Roma i 150 anni del Risparmio Postale insieme ai vertici di Cassa Depositi e Prestiti e alle più alte cariche dello Stato.

I NUMERI DEL RISPARMIO IN ABRUZZO

Secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2024, gli abruzzesi custodiscono: 7 miliardi e 966 milioni di euro in buoni fruttiferi postali, 3 miliardi e 668 milioni in libretti di risparmio postale. In totale, oltre 1,3 milioni di buoni fruttiferi e più di un milione di libretti attivi. Tradotto: 8 abruzzesi su 10 possiedono un libretto e per ogni abruzzese c’è almeno un buono postale.

CHIETI E L’AQUILA GUIDANO LA CLASSIFICA

A livello provinciale, il primato spetta a Chieti, che supera i 3,9 miliardi di euro investiti. Segue L’Aquila con 2,9 miliardi, Pescara con circa 2,5 miliardi e Teramo con poco più di 2,3 miliardi. In rapporto alla popolazione: Chieti: 304mila libretti (82%) e 475mila buoni (128%) L’Aquila: 242mila libretti (84%) e 316mila buoni (111%) Pescara: 245mila libretti (78%) e 283mila buoni (91%) Teramo: 210mila libretti (70%) e 257mila buoni (86%) Grande successo anche per i prodotti dedicati ai minori: in Abruzzo, un bambino su cinque ha già un libretto di risparmio intestato, e per ogni minore è già stato sottoscritto almeno un buono postale.

“POSTE RESTA IL PORTO SICURO DEGLI ABRUZZESI”

All’evento celebrativo di Roma era presente anche Fabiola Ciufici, direttrice dell’ufficio postale di Lanciano (via Guido Rosato), in rappresentanza del personale abruzzese.

«Poste Italiane è da sempre sinonimo di fiducia e affidabilità per i risparmiatori abruzzesi – ha dichiarato Ciufici –.Per noi che lavoriamo negli uffici postali è motivo di orgoglio e, al tempo stesso, una responsabilità essere il punto di riferimento per i cittadini. Per molti, Poste resta il porto sicuro dove custodire i propri risparmi. Prodotti semplici, sicuri, garantiti dallo Stato e oggi disponibili anche online con un semplice click: sono questi i motivi del successo dei buoni e dei libretti postali».