Transizione ecologica, l'Abruzzo esempio in Europa per progettualità

Il presidente della Regione Marco Marsilio al Localism Summit di Assen, in Olanda

L’Abruzzo esempio in Europa per la progettualità che può offrire nell’ambito della transizione ecologica. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha partecipato in Olanda come relatore a un convegno del gruppo ECR, organizzato ad Assen, nell’ambito del vertice sul localismo.

L’importanza dell’idrogeno nella progettazione futura per garantire la transizione energetica vede l’Abruzzo tra le regioni più attive in Europa. “Nella mia relazione - ha detto il presidente Marsilio - ho presentato il progetto che da poco ha avuto il riconoscimento da parte dell’Unione Europea. Il LIFE3H (Hydrogen demonstration in city, port and mountain area to develop integrated hydrogen valleys), finanziato dal programma LIFE del’Unione Europea e coordinato dalla Regione Abruzzo, riveste infatti un ruolo strategico in quanto è il primo progetto di mobilità a idrogeno del centro Italia. Vanta un partenariato composto da 11 organizzazioni tra enti pubblici (Regioni, comuni), imprese ed università/centri di ricerca.

Obiettivo del progetto è di realizzare entro i prossimi 2 anni dimostrativi di trasporto pubblico ad idrogeno e relative stazioni di rifornimento. Un progetto che contribuisce concretamente allo sviluppo del corridoio trasversale Adriatico-Tirrenico utilizzando le migliori tecnologie disponibili e sostenibili compreso l’idrogeno. Un progetto che è stato molto apprezzato e che ha ricevuto i complimenti da parte di tutti i presenti alle due giornate di lavoro. La nostra programmazione diventa così riferimento per tanti altri interventi in tutta Europa. È stata la conferma che l’Abruzzo sta guardando al futuro in sintonia con le direttive che sono emerse anche nel corso dell’ultimo summit mondiale sul clima”, ha concluso il presidente Marsilio. Ad Assen in rappresentanza dei giovani amministratori degli enti locali, una quarantina proveniente da ogni nazione europea, era presente anche il consigliere comunale di Chieti, Roberto Miscia.