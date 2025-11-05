Rifiuti, Campitelli: Abruzzo unica regione d’Italia per riduzione impatto ambientale e misurazione Co2

Il consigliere regionale delegato al ramo ha ritirato il prestigioso riconoscimento all’EcoMondo di Rimini.

Rimini - Nel corso della fiera internazionale EcoMondo la Regione Abruzzo è stata l’unica regione italiana ad essere stata premiata per la riduzione dell’impatto ambientale nella gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche la misurazione della CO2. A ritirare il prestigioso riconoscimento il consigliere regionale delegato al ramo, Nicola Campitelli.

“Ho avuto l’onore di ritirare un riconoscimento di grande valore, che non celebra soltanto il mio lavoro e quello della struttura regionale, ma rappresenta soprattutto un motivo di orgoglio per l’intera Regione Abruzzo, unica regione d’Italia ad essere stata premiata in questa occasione.

Questo risultato testimonia l’impegno, il buon lavoro, la nostra capacità di fare delle scelte con una visione: affrontare la transizione ecologica, non come un vincolo, ma come un percorso concreto verso lo sviluppo sostenibile e nuove opportunità di lavoro per tutti gli abruzzesi. Ricevere questo premio dalla Fondazione Operate nel contesto di Ecomondo, manifestazione di riferimento internazionale nel settore della green economy e dell’innovazione ambientale, rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire lungo la strada intrapresa, ovvero trasformare una materia apparentemente spigolosa in una opportunità di crescita. Un sentito ringraziamento va alla struttura regionale, ai tecnici, i miei collaboratori per la professionalità, la competenza e la dedizione quotidiana con cui operano per migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti, promuovere il recupero delle risorse e applicare sul territorio le best practices in materia di sostenibilità ambientale. Una concreta sostenibilità offre significative opportunità di crescita e occupazione per i cittadini abruzzesi”. Così il consigliere regionale delegato ai rifiuti, Nicola Campitelli.