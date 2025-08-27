Parere positivo all'estrazione di gas nei pressi del lago di Bomba (CH), dal Ministero dell'Ambiente

Italia Nostra Abruzzo denuncia: “Una nuova minaccia ambientale che mette a rischio la sicurezza e il paesaggio”

Il Ministero dell’Ambiente, guidato da Giorgia Meloni, ha ribaltato il parere negativo del Comitato VIA della Regione Abruzzo, autorizzando la società LN ENERGY S.r.l. a procedere con il progetto di estrazione di gas in prossimità del lago di Bomba, nel comprensorio del Sangro-Aventino. Una decisione che ha immediatamente sollevato preoccupazioni tra cittadini, enti locali e associazioni ambientaliste.

In una nota, l’Associazione Italia Nostra Abruzzo ha duramente criticato la scelta ministeriale. Il Presidente del Consiglio delle Sezioni regionali, l’architetto Pierluigi Vinciguerra, afferma: "Il Comitato VIA della Regione Abruzzo, dopo aver valutato tutte le problematiche presenti sul territorio, tra cui fenomeni di subsidenza che evidenziano situazioni irreversibili e danni insostenibili per la sicurezza della collettività locale e del comprensorio, aveva espresso parere negativo al progetto. Nonostante la forte opposizione della popolazione e degli enti preposti alla tutela, oggi la Commissione nazionale rilascia un parere positivo. Probabilmente sono svanite nel nulla tutte le criticità relative al territorio e agli impatti ambientali, senza considerare nemmeno la tenuta della diga in caso di sisma."

Vinciguerra ricorda inoltre precedenti esperienze fallimentari: "Studi e verifiche effettuati anni fa da AGIP avevano individuato la risorsa mineraria di gas, ma avevano rinunciato all’estrazione perché non coltivabile, nonostante disponessero di tutte le autorizzazioni. Evidentemente la storia, come quella della regione Romagna con i danni derivanti dalle perforazioni, non ha insegnato nulla ai responsabili ministeriali dell’ambiente e della sicurezza energetica."

L’associazione solleva anche una questione politica e costituzionale: "Ci chiediamo perché lo stesso Ministero e i politici di governo abbiano deciso di accettare l’orientamento comunitario per la decarbonizzazione e la transizione ecologica. Una farsa?" Infine, Vinciguerra lancia un appello a tutte le forze locali e regionali: "Ricordiamo che vige ancora l’articolo 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio e il patrimonio storico, artistico e naturale della nazione. Non possiamo permettere che questo territorio, già in crisi industriale ed economica, venga depredato delle sue bellezze ambientali e torni ad essere chiamato ‘La Valle della Morte’. Italia Nostra Abruzzo, come tanti anni fa si oppose alla Sangro-Chimica, oggi invita tutte le associazioni e i cittadini a fare rete e opporsi a questa ennesima distruzione climatica e ambientale, per difendere un bene comune e garantire un futuro alle nuove generazioni."

Il progetto di estrazione a Bomba riapre così un dibattito acceso sulla tutela ambientale nel Sangro-Aventino, tra preoccupazioni per i rischi idrogeologici e sismici e la necessità di preservare un territorio già segnato da crisi economica e industriale.