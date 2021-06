Comunità Energetiche Rinnovabili ( CER ), Campitelli: " Opportunità di crescita e sviluppo per la nostra regione"

Conferenza stampa a Pescara dell'assessore regionale, insieme a lui il segretario regionale D'Eramo ed il consigliere regionale D'Incecco.

"Con la delibera n. 297, la Regione Abruzzo si prefigge l'obiettivo di sostenere e promuovere la nascita delle Comunità energetiche sul territorio, finalizzate alla tutela dell'ambiente, alla coesione economico sociale e allo sviluppo economico del territorio. Chiariamo che le CER sono forme di associazioni non commerciali di famiglie, PMI ed enti territoriali, compresi i Comuni, che condividendo uno o più impianti (< 200 kW) di produzione di energia rinnovabile, possono produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile." Lo dichiara Nicola Campitelli, assessore regionale con delega all'Energia, che prosegue: " Il concetto di CER è stato definito dall'Unione europea attraverso le Direttive 2018/2001 e 2019/944 che hanno reso vincolanti gli obiettivi in materia di energia rinnovabili, efficienza energetica, biocarburanti e governance energetica. I principi su cui si base una CER sono il decentramento e la localizzazione con il coinvolgimento dei cittadini, delle attività commerciali e delle imprese del territorio così da risultare in grado di produrre, consumare e scambiare energia in un'ottica di autoconsumo e collaborazione.

In Italia, nelle more del recepimento della direttiva europea (giugno 2021), con il decreto Milleproroghe, all’art. 42-bis, è stata introdotta una disciplina transitoria che regola l’istituzione delle comunità energetiche e dell’autoconsumo collettivo a cui sono seguiti provvedimenti di ARERA , del MISEe del GSE " chiosa Campitelli.

Alla conferenza stampa hanno preso parte Luigi D'Eramo, segretario regionale e deputato della Lega, e Vincenzo D'Incecco (Lega): "I sindaci possono svolgere un ruolo importante per il risparmio del Comune di cui sono amministratori, sono chiamati ad avere un ruolo attivo nella diffusione delle Comunità Energetiche e dunque un ruolo di garante. - dice D'Eramo- Il sindaco può promuovere la nascita di tali comunità nell’ambito di un quartiere, un distretto del commercio o un’area artigianale. L’obiettivo è anche quello di contrastare lo spopolamento delle aree interne. Vannia Gava (Lega), sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione ecologica, e Paolo Arrigoni (Lega) , senatore, hanno lavorato alacramente sulle CER proprio per imprimere il cambio passo su cui Matteo Salvini, segretario federale della Lega, crede fermamente" .

"Nei consigli comunali del nostro bel Paese sarà opportuno presentare una mozione sulle CER che, spero, venga condivisa da tutti i partiti per il bene comune e per dare slancio alla ripartenza, di cui tanto si parla ". A dichiararlo Vincenzo D'Incecco ( Lega ), capogruppo in Consiglio regionale e comunale .