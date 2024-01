Calamità in Abruzzo: Il Ministro Lollobrigida annuncia interventi di sostegno

26/01/2024 - Redazione AbruzzoinVideo

In seguito alla devastante diffusione della peronospera colpendo il settore strategico del vino in Abruzzo, il Ministro all'Agricoltura Francesco Lollobrigida si è incontrato con i rappresentanti di Coldiretti Abruzzo nel castello Orsini di Avezzano per discutere il decreto del Governo che dichiara la calamità naturale per l'agricoltura della regione.