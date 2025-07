Alluminio, Abruzzo virtuoso nella raccolta differenziata: provincia di Chieti prima della classe

Nel 2024 la regione raggiunge il 65% di media, con la provincia teatina in vetta: oltre 900 grammi per abitante. Campitelli (FdI): “Modello di sostenibilità e lavoro di squadra”

L’Abruzzo continua a distinguersi nel panorama nazionale per l’impegno sul fronte della sostenibilità ambientale. A confermarlo sono i dati più recenti del Consorzio nazionale Imballaggi Alluminio (Cial), che attestano per il 2024 un’importante crescita della raccolta differenziata dell’alluminio nella regione, con una media del 65%.

Tra le province, a brillare è quella di Chieti, che conquista il titolo di eccellenza regionale con una resa superiore ai 900 grammi di alluminio raccolti per abitante. Un risultato che, secondo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia con delega all’Ambiente, Nicola Campitelli, “premia il lavoro sinergico tra istituzioni, gestori ambientali e cittadini”.

“L’Abruzzo – ha dichiarato Campitelli – si conferma una regione virtuosa nel percorso verso la sostenibilità, e la provincia di Chieti ne è la punta di diamante. Un modello da seguire a livello nazionale. Questi dati dimostrano che il rifiuto, se ben gestito, può diventare una risorsa concreta per l’ambiente e per lo sviluppo”. Il consigliere ha ringraziato il Cial per il costante supporto e sottolineato l’impegno della Regione nel promuovere politiche di economia circolare, incoraggiando la raccolta differenziata e il riciclo come strumenti di tutela ambientale e crescita territoriale.