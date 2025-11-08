Sabato 08 Novembre 2025

WineFestival : Imprudente, dall’oro nero al mare dei Trabocchi: l’Abruzzo incanta Merano

08/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Showcooking, ricette identitarie e prodotti autentici per raccontare alla 34ª edizione i valori di una regione che innova la propria cucina e propone le sue eccellenze

Si entra nel vivo della 34esima edizione del Merano WineFestival con la seconda giornata, in cui l’Abruzzo svela le sue espressioni più autentiche di sapore.

“Le specialità proposte oggi sono lo specchio di una realtà regionale che difende ed esalta la genuinità delle proprie materie prime e riesce a spiccare con ricette che raccontano una storia di valori e di qualità”, dice Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore all’Agricoltura. Iniziano oggi, infatti, gli showcooking nell’area dedicata del Fuori Salone con il connubio ventricina e bollicina dei saperi e sapori della Costa dei Trabocchi. E ancora, l’oro nero d’Abruzzo si presenta a Merano con la chitarrina al tartufo; trovano spazio anche i formaggi d'Abruzzo sulla via della transumanza.

Il tartufo sarà, inoltre, protagonista della cena di gala rivolta ai giornalisti, produttori, e buyer, e organizzata dalla stessa Regione Abruzzo nella bellissima location del Castello Pinzenau, immerso nel verde di Maia Alta, la zona residenziale della città altoatesina. Partecipano alla Gourmet Arena, nella sezione Culinaria, 15 aziende abruzzesi specializzate nel food per far vivere un’esperienza di gusto indimenticabile che parli di Made in Italy di valore ed alta cucina.

