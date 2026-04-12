Lunedì 13 Aprile 2026

Cultura

Vinitaly, presentato “Abruzzo Virtual Tour”: innovazione digitale per raccontare il territorio e i suoi vini

12/04/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Vinitaly, presentato “Abruzzo Virtual Tour”: innovazione digitale per raccontare il territorio e i suoi vini

A sperimentare il progetto, in occasione della presentazione, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente.

Presentato oggi al Padiglione 12 di Vinitaly il progetto “Abruzzo Virtual Tour”, prodotto da WineChannel per il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. Si tratta di uno strumento innovativo capace di raccontare in modo nuovo il valore del territorio e dei suoi vini, accompagnando l’Abruzzo verso una dimensione sempre più internazionale e digitale.

A sperimentare il progetto, in occasione della presentazione, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente. L’utilizzo di visori di ultima generazione consente infatti di percorrere un itinerario interattivo con sommelier che raccontano le peculiarità enologiche regionali.

“L’Abruzzo è una regione meravigliosa – ha dichiarato il ministro Alessandro Giuli – quest’anno, poi con L’Aquila Capitale italiana della cultura 2026, assume un ruolo importante per il nostro Paese”. Parlando del progetto “Abruzzo Virtual Tour”, il ministro ha sottolineato come “le nuove tecnologie siano uno strumento importante per promuovere la cultura e il territorio”.

Il vicepresidente Emanuele Imprudente ha aggiunto: “Abruzzo Virtual Tour è un progetto innovativo di promozione integrata, in base al quale raccontare in modo nuovo il valore del territorio e dei suoi vini: accompagnerà l’Abruzzo verso una dimensione sempre più digitale – ha detto Imprudente -. Il progetto unisce tecnologia, narrazione e promozione territoriale con l’obiettivo di offrire un’esperienza innovativa e coinvolgente, in grado di valorizzare l’identità regionale e portare l’Abruzzo nel mondo attraverso un linguaggio contemporaneo e accessibile”.

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