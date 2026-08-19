Turismo, l'Abruzzo vola grazie ai borghi: è seconda in Italia per crescita. Santangelo: «È il turismo della rinascita»

Nel primo semestre 2026 l'incremento nei piccoli Comuni segna un +10,9%, superato solo dalla Calabria. Boom di presenze straniere (+14,04%) e soggiorni più lunghi nelle aree interne.

Nei primi sei mesi del 2026 l’Abruzzo si attesta come una delle mete preferite nel panorama del turismo nazionale legato ai borghi e alle aree interne. Secondo i dati emersi dall'analisi delle prenotazioni elaborata da Ruralis su rilevazioni ufficiali del Ministero del Turismo, la regione registra un incremento del +10,9%, posizionandosi al secondo posto in Italia subito dietro alla Calabria. Un risultato che traccia una nuova geografia dei flussi turistici, sempre più orientata verso il "turismo di prossimità", la ricerca di spazi a misura d'uomo e la riscoperta delle radici culturali e territoriali. Più permanenza e valore per l'economia locale

A commentare i dati è l’assessore regionale agli Enti locali, Roberto Santangelo, che evidenzia l'impatto economico e sociale della strategia turistica messa in atto: «Il modello legato al turismo delle radici e alla valorizzazione dei borghi ha portato i piccoli Comuni delle nostre aree interne ad attrarre viaggiatori che restano più giorni e spendono di più. Chi sceglie i nostri borghi non pratica un turismo "mordi e fuggi", ma lascia valore reale sul territorio: soggiorna a lungo, frequenta ristoranti e bar, acquista nelle attività locali.

Potremmo definirlo il "turismo della rinascita".» Crescono gli stranieri: +14,04% nelle aree interne Oltre al consolidamento della domanda interna, l'Abruzzo mette a segno una delle performance migliori a livello nazionale per quanto riguarda l'attrattività internazionale. Nel primo semestre dell'anno, la crescita delle presenze estere nelle aree interne ha raggiunto il +14,04%. Un segnale chiaro di come il patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico dei borghi abruzzesi stia diventando un forte fattore di attrazione per il pubblico straniero. Un presidio fondamentale contro lo spopolamento Il nuovo trend trasforma l'accoglienza turistica in una risorsa strutturale per contrastare l'abbandono dei piccoli centri. La preferenza accordata ai borghi rispetto alle tradizionali città d'arte dimostra la volontà dei visitatori di vivere un'esperienza esperienziale e autentica. Santangelo ha concluso il suo intervento rivolgendo un plauso alla linea strategica dell'intera Giunta regionale guidata dal presidente Marco Marsilio e all'opera svolta dal collega con delega alla valorizzazione turistica, Daniele D'Amario, sottolineando come la sinergia tra promozione e tutela del territorio stia producendo risultati concreti per l'intera comunità abruzzese.