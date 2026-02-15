Rocca San Giovanni, venti opere di Mimmo Sarchiapone al Piccolo Museo dei Trabocchi

Il sindaco Fabio Caravaggio: “Un dono che rafforza il nostro polo culturale e l’identità della Costa dei Trabocchi”

Un gesto d’amore per l’Abruzzo e per la sua costa più iconica. Venti opere grafiche, diciannove dedicate ai trabocchi e una all’Eremo Dannunziano, entrano ufficialmente nel patrimonio del Piccolo Museo dei Trabocchi di Rocca San GIovanni grazie alla donazione dell’artista Mimmo Sarchiapone.

La consegna è avvenuta ieri mattina nel cuore del centro storico, alla presenza del sindaco Fabio Caravaggio, del vicesindaco Erminio Verì, dell’assessore alla Cultura Carmelita Caravaggio, del direttore del museo Marcello Borrone, del presidente del Flag Costa dei Trabocchi Franco Ricci, del dirigente regionale Francesco Di Filippo e dell’avvocato Antonello De Rosa.

Le opere, incise in acquaforte e acquatinta e realizzate nel 2014, raccontano attraverso il segno grafico la forza e la poesia di queste antiche macchine da pesca, simbolo identitario dell’intera Costa dei Trabocchi e meta turistica strategica per l’Abruzzo. Un museo che cresce con il territorio “Mostro gratitudine e riconoscenza all’artista Sarchiapone per l’interesse dimostrato verso il nostro museo – ha dichiarato il direttore Marcello Borrone –. Il suo gesto rafforza il legame tra arte, territorio e tradizione”. Il Piccolo Museo dei Trabocchi, nato grazie a fondi comunitari e alla collaborazione tra enti, rappresenta il primo nucleo museale dedicato a queste strutture uniche. L’obiettivo è ampliarlo con il supporto della Regione Abruzzo, del nuovo GAL Pesca Abruzzo e del Comune, introducendo strumenti multimediali capaci di accompagnare visitatori e turisti in un viaggio immersivo tra storia e tecniche di pesca.

“Un patrimonio che si arricchisce” “Come amministrazione siamo onorati di accogliere queste opere – ha sottolineato il sindaco Fabio Caravaggio –. Il museo è una realtà culturale unica e rappresentativa dell’intera Costa dei Trabocchi. Questa donazione ne accresce il valore e rafforza la nostra strategia di promozione turistica e culturale”. Parole condivise anche da Francesco Di Filippo, dirigente del Servizio sviluppo locale ed economia ittica della Regione Abruzzo, che ha parlato di “un gesto che testimonia un profondo attaccamento al territorio”, ricordando il finanziamento regionale con fondi FEAMP e la candidatura dei trabocchi alla lista del Patrimonio Culturale Immateriale Unesco.

Sulla stessa linea Franco Ricci, presidente del Flag Costa dei Trabocchi: “I trabocchi sono il fiore all’occhiello del nostro territorio. Questa donazione arricchisce il percorso museale e contribuisce a rendere ancora più completo il racconto di un patrimonio che merita di essere tutelato e tramandato”.

Nato a Pescara nel 1931, Mimmo Sarchiapone si forma giovanissimo nello studio dello scultore Vicentino Michetti, consegue a Firenze il diploma in incisione e nel 1978 si trasferisce a Bologna, dove diventa uno dei più attivi esponenti della grafica calcografica. Nel 1995 torna in Abruzzo dopo trent’anni, riportando nella sua terra un patrimonio di esperienza e riconoscimenti maturati in Italia e all’estero. La scelta di dedicare una collezione ai trabocchi e all’Eremo Dannunziano nasce proprio da quel ritorno alle radici: un dialogo tra memoria, arte e identità che da oggi trova casa nel Piccolo Museo dei Trabocchi, arricchendo il polo culturale di Rocca San Giovanni e l’intero comprensorio.