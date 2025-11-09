Domenica 09 Novembre 2025

Cultura

Ristorante Punta Vallevó protagonista su Gusto del Tg5: i fratelli Caldora portano la Costa dei Trabocchi in TV

09/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Ristorante Punta Vallevó protagonista su Gusto del Tg5: i fratelli Caldora portano la Costa dei Trabocchi in TV

I fratelli Luca e Marco Caldora portano in TV la loro cucina autentica. Bellissime le immagini del ristorante Punta Vallevó sulla Costa dei Trabocchi e accattivante il brodetto di pesce presentato da Luca Caldora, che celebra i sapori e i prodotti d’Abruzzo

Rocca San Giovanni – Il ristorante Punta Vallevó dei fratelli Luca e Marco Caldora torna sotto i riflettori nazionali grazie a Gusto, la rubrica enogastronomica del Tg5.

Protagonista della puntata, un brodetto di pesce preparato con prodotti autoctoni e pescato fresco della Costa dei Trabocchi, simbolo autentico dell’Abruzzo marinario.

I gemelli Caldora, da anni punto di riferimento della ristorazione abruzzese, uniscono esperienza, creatività e rispetto per la tradizione in ogni loro creazione. Il loro locale, affacciato sul mare e a due passi dalla Via Verde, è considerato una delle eccellenze gastronomiche della regione, capace di raccontare il territorio attraverso sapori genuini e raffinate interpretazioni della cucina di mare.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Rocca San Giovanni

Potrebbero interessarti

WineFestival : Imprudente, dall’oro nero al mare dei Trabocchi: l’Abruzzo incanta Merano

Showcooking, ricette identitarie e prodotti autentici per raccontare alla 34ª edizione i valori di una regione che innova la propria cucina e propone le sue eccellenze

Lanciano, Nicoletta Fazio finalista al Premio Letterario Internazionale “Città di Latina” con Il mare di dentro

La poetessa e giornalista abruzzese conquista la giuria dell’XI edizione con una raccolta intensa e luminosa, pubblicata da Bastogi

Pescara, "365 giorni no alla violenza sulle donne", 49 appuntamenti fino a giugno

Il 25 novembre, al teatro Massimo, Fresi e Dolcenera

Franco Ciarelli presenta “Réverie” al FLA – Festival di Libri e Altrecose di Pescara 2025

All’interno del ricco programma del festival, sabato 8 novembre 2025 alle ore 12.00, presso il Laboratorio Didattico del Museo delle Genti d’Abruzzo (Pescara), si terrà la presentazione del nuovo lavoro di Franco Ciarelli, intitolato Réverie.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb