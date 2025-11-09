Ristorante Punta Vallevó protagonista su Gusto del Tg5: i fratelli Caldora portano la Costa dei Trabocchi in TV

09/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo

I fratelli Luca e Marco Caldora portano in TV la loro cucina autentica. Bellissime le immagini del ristorante Punta Vallevó sulla Costa dei Trabocchi e accattivante il brodetto di pesce presentato da Luca Caldora, che celebra i sapori e i prodotti d’Abruzzo

Rocca San Giovanni – Il ristorante Punta Vallevó dei fratelli Luca e Marco Caldora torna sotto i riflettori nazionali grazie a Gusto, la rubrica enogastronomica del Tg5. Protagonista della puntata, un brodetto di pesce preparato con prodotti autoctoni e pescato fresco della Costa dei Trabocchi, simbolo autentico dell’Abruzzo marinario. I gemelli Caldora, da anni punto di riferimento della ristorazione abruzzese, uniscono esperienza, creatività e rispetto per la tradizione in ogni loro creazione. Il loro locale, affacciato sul mare e a due passi dalla Via Verde, è considerato una delle eccellenze gastronomiche della regione, capace di raccontare il territorio attraverso sapori genuini e raffinate interpretazioni della cucina di mare.