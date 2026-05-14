Radio Delta1 ancora leader in Abruzzo: Audiradio premia il gruppo con numeri da record

Radio Delta1 si conferma la radio più ascoltata d’Abruzzo. A certificarlo sono i nuovi dati Audiradio relativi al primo semestre mobile 2026, che premiano ancora una volta il lavoro quotidiano dell’emittente e il forte legame costruito con il pubblico nel corso degli anni. Un bellissimo regalo per celebrare i 49 anni di una radio storica: il 22 Maggio Radio Delta1 spegnerà ben 49 candeline.
I numeri parlano chiaro: Radio Delta1 registra 120mila ascoltatori nel giorno medio, 10mila ascoltatori nell’AQH, ovvero nel quarto d’ora medio, e ben 425mila ascoltatori nei sette giorni. Dati che consolidano la leadership assoluta dell’emittente nel panorama radiofonico regionale.
A crescere è anche l’intero Gruppo Delta1, fondato dall'editore Enzo Galante ed ancora tenacemente alla guida dell'importante realtà radio televisiva ,che raggiunge la quota record di 879mila ascoltatori complessivi, confermando una costante ascesa e una presenza sempre più forte nel territorio.
Un risultato importante che premia l’impegno quotidiano di speaker, redazione, tecnici e collaboratori, capaci di offrire una programmazione vicina alle persone, fatta di informazione, musica, intrattenimento e attenzione al territorio.
Dietro i numeri, infatti, c’è soprattutto il rapporto di fiducia costruito con gli ascoltatori abruzzesi, che continuano a scegliere Radio Delta1 ogni giorno, rendendola una delle voci più riconoscibili e amate della regione.