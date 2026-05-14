Giovedì 14 Maggio 2026

Cultura

Radio Delta1 ancora leader in Abruzzo: Audiradio premia il gruppo con numeri da record

14/05/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Radio Delta1 ancora leader in Abruzzo: Audiradio premia il gruppo con numeri da record

A crescere è anche l’intero Gruppo Delta1, fondato dall'editore Enzo Galante ed ancora tenacemente alla guida dell'importante realtà radio televisiva ,che raggiunge la quota record di 879mila ascoltatori complessivi.

Radio Delta1 si conferma la radio più ascoltata d’Abruzzo. A certificarlo sono i nuovi dati Audiradio relativi al primo semestre mobile 2026, che premiano ancora una volta il lavoro quotidiano dell’emittente e il forte legame costruito con il pubblico nel corso degli anni. Un bellissimo regalo per celebrare i 49 anni di una radio storica: il 22 Maggio Radio Delta1 spegnerà ben 49 candeline. 

I numeri parlano chiaro: Radio Delta1 registra 120mila ascoltatori nel giorno medio, 10mila ascoltatori nell’AQH, ovvero nel quarto d’ora medio, e ben 425mila ascoltatori nei sette giorni. Dati che consolidano la leadership assoluta dell’emittente nel panorama radiofonico regionale.
 
A crescere è anche l’intero Gruppo Delta1, fondato dall'editore Enzo Galante ed ancora tenacemente alla guida dell'importante realtà radio televisiva ,che raggiunge la quota record di 879mila ascoltatori complessivi, confermando una costante ascesa e una presenza sempre più forte nel territorio.
 
Un risultato importante che premia l’impegno quotidiano di speaker, redazione, tecnici e collaboratori, capaci di offrire una programmazione vicina alle persone, fatta di informazione, musica, intrattenimento e attenzione al territorio.
 
Dietro i numeri, infatti, c’è soprattutto il rapporto di fiducia costruito con gli ascoltatori abruzzesi, che continuano a scegliere Radio Delta1 ogni giorno, rendendola una delle voci più riconoscibili e amate della regione.
 
 
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