Pescara, il Comune firma con Angsa il protocollo “Autism Friendly Abruzzo”

Il Comune di Pescara al fianco delle persone con autismo e delle famiglie

"Oggi si gettano le basi per una maggiore consapevolezza sull’autismo, che non è un problema da relegare solo all’interno delle mura domestiche o all’esclusivo contesto familiare. Si tratta in realtà di una problematica sociale di cui va presa piena coscienza. La firma di questo protocollo d’intesa con il Comune di Pescara, di cui conosciamo da tempo la sensibilità intorno ai disturbi dello spettro autistico, rappresenta un momento di crescita dal significato molto importante. L’obiettivo è costruire una rete di cui facciano parte tutti quei soggetti pubblici e privati che si occupano di sociale e volontariato e siano sensibili sul tema". Così questa mattina Alessandra Portinari, referente regionale di Angsa Abruzzo (Associazione Genitori Persone con autismo), in occasione della firma del protocollo d’intesa tra la stessa associazione e l’amministrazione che ha aderito al progetto “Autism Friendly Abruzzo”.

Alla sottoscrizione del documento, da parte del sindaco Carlo Masci e della stessa Alessandra Portinari, hanno presenziato l’assessore alle Politiche per la Disabilità Nicoletta Di Nisio, l’Arcivescovo Tommaso Valentinetti e diverse associazioni, oltre ai rappresentanti della Fondazione Paolo VI.

"Sono quelle iniziative – ha detto il sindaco Carlo Masci – che ci riempiono il cuore di speranza ma che sono anche una presa di responsabilità da parte di tutti i cittadini a cominciare da chi amministra. Come recita questo protocollo, noi saremo parte attiva per rendere tutti gli uffici comunali accoglienti e in linea con le esigenze dei ragazzi con autismo e delle loro famiglie, che vanno aiutate il più possibile. Io come ho sempre sostenuto sono molto orgoglioso del fatto che la nostra città possa contare su un sistema di volontariato che ha pochi pari in Italia".

Più nel dettaglio, il protocollo d’intesa introduce le cosiddette best practices per l’accoglienza delle persone con autismo e delle loro famiglie nelle sedi pubbliche, ma anche per fare informazione, formare una rete di servizi di tutela e organizzare eventi in tal senso. Il personale comunale dovrà essere formato per la conoscenza dei comportamenti di persone autistiche e il Comune, sulla base del documento sottoscritto oggi, sarà tenuto a divulgare i contenuti del progetto “Autism Friendly Abruzzo”, a esporre negli uffici l’adesivo speciale “Autism Friendly Abruzzo”, ad affiancare Angsa per la creazione di una rete di servizi volti alla tutela delle persone con autismo e delle loro famiglie, a coinvolgere le associazioni di categoria e gli esercizi commerciali in progetti di sensibilizzazione a partecipare alle iniziative volte alla diffusione della consapevolezza dell’autismo e al sostegno delle famiglie sul territorio.

Per l’assessore alle Politiche per la Disabilità, Nicoletta Di Nisio,"questa di oggi deve essere un’iniziativa che funga da leva per un piano di sensibilizzazione sull’autismo, da allargare a tutti i soggetti che operano sul nostro territorio. Va compreso da tutti i cittadini cosa significa vivere un problema come questo. Per questo rivolgo un plauso ad Angsa, in particolare per aver promosso l’idea di realizzare una mappa speciale nella regione Abruzzo che evidenzi e identifichi, penso su tutti a enti e a luoghi pubblici, coloro che garantiscono condizioni di accoglienza favorevoli per persone con autismo e per i loro familiari"

Angsa questa mattina ha anche reso noto che, grazie alla collaborazione con il reparto di Neuropsichiatria dell’ospedale di Pescara, sarà molto presto attivato, nell’ambito del progetto Autism Friendly Abruzzo, un programma di formazione per gli operatori pubblici e privati.