Ovindoli: Irma Alleva con Malacera vince il Premio Letterario Nazionale “Le parole dello sguardo”

Un romanzo di radici, libertà e ribellione ambientato nell’Abruzzo dell’anima: primo posto alla II edizione del prestigioso riconoscimento

È “Malacera” di Irma Alleva (Nuova Gutemberg) il romanzo che si è aggiudicato il primo premio assoluto alla II edizione del Premio Letterario Nazionale “Le parole dello sguardo” – Città di Ovindoli, consegnato sabato 20 dicembre nella sala consiliare del Comune di Ovindoli, al termine di una cerimonia intensa, partecipata e ricca di emozioni. Un riconoscimento importante, che celebra non solo la qualità della scrittura, ma anche la forza di una storia profondamente legata all’Abruzzo, alla sua memoria e ai suoi paesaggi interiori.

Il romanzo è una storia di libertà e formazione. Ambientato a partire dal 1871, Malacera racconta la vicenda di Francesco Giuseppe Avella, ultimo di nove figli, nato a Fara San Martino in una famiglia agiata, carica di aspettative e rigidamente ancorata alle convenzioni sociali dell’epoca. Ma Giuseppe – Peppino “Malacera” – non è disposto a piegarsi a un destino già scritto. L’amore proibito per Anna, nipote della domestica, diventa il punto di rottura con un mondo che non ammette deviazioni. Osteggiato con durezza dalla madre, Donna Rosalinda, Giuseppe sceglie di andare via, di lasciare privilegi e certezze per intraprendere un viaggio attraverso l’Abruzzo che si trasforma in un cammino di conoscenza, crescita e profondo cambiamento. Un viaggio geografico e insieme esistenziale, in cui la terra, i volti, i canti popolari, il lavoro, la fatica e l’amore diventano strumenti di formazione e consapevolezza.

La giuria ha premiato Malacera con una motivazione densa e appassionata: «Ambientato in un Abruzzo arcaico, rude e selvaggio, il romanzo racconta la storia di Peppino “Malacera” che abbandona gli agi e i privilegi in cui è cresciuto per scegliere coraggiosamente una vita libera e in armonia con la propria idea di completezza. Con una prosa nitida ed evocativa, l’autrice ci regala una magnifica storia d’altri tempi, dove i canti popolari si intrecciano al linguaggio dei pastori, i volti segnati dalla fatica di vivere al benessere delle famiglie ricche, i profili dei monti e i profumi della terra alle mani operose dei lavoratori del lanificio di Fara San Martino, l’amore proibito di Peppino per Annuccia alla scelta ribelle di non rinunciare a se stesso. Una straordinaria e toccante storia di formazione.»

Il Premio Letterario Nazionale “Le parole dello sguardo” nasce da un’idea di Mons. Pietro Santoro, vescovo emerito della Diocesi dei Marsi. È patrocinato dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia dell’Aquila, dalla Città dell’Aquila – Capitale Italiana della Cultura 2026 e dal Parco Regionale Sirente Velino, ed è curato dalla consigliera comunale di Ovindoli Debora Liberatore. Il tema del premio invita gli autori a esplorare lo sguardo interiore: nostalgie, sogni, speranze, contraddizioni, solitudini e passioni, ma anche lo sguardo come chiave di lettura delle dinamiche sociali, culturali ed epocali, in cui donne e uomini diventano protagonisti della Storia.

A selezionare le opere vincitrici è stata una giuria composta da: Roberta Di Pascasio, scrittrice e promoter culturale Floriana Bertelli, giornalista Maria Gabriella Martignetti, divulgatrice culturale Pietro D’Onofrio, scrittore e imprenditore Maria Assunta Oddi, scrittrice e docente La serata è stata condotta dalla giornalista Marianna D’Ovidio e arricchita dalla partecipazione straordinaria dell’attore Jonis Bascir, che ha letto brani tratti dalle opere premiate. I momenti musicali hanno visto protagonista la voce di Carla Polce, accompagnata dal musicista Erminio Chiuchiarelli.

Gli altri vincitori 2° classificato: Luca Laurenti con “La tonaca del prete” (Affiori – Giulio Perrone Editore), romanzo che intreccia luoghi del cuore, musica, amore, pregiudizi e rimpianti, in una narrazione capace di trasformare lo sguardo in misura della bellezza della vita. 3° classificato: Luisella Dal Pra con “La libertà, e insieme il mio cuore” (Nutrimenti), intenso spaccato storico affidato alle voci di profughi costretti all’espatrio, tra oppressioni, memorie e identità negate.

Irma Alleva (1984), pugliese di nascita e abruzzese per scelta, vive a Treglio, in provincia di Chieti, è un’autrice che affianca da sempre la scrittura al proprio percorso professionale. Debutta nel 2017 con il romanzo Eppure, restare (Presentartsì), dando avvio a un cammino narrativo che la porta a esplorare anche il racconto breve, con cui nel 2019 arriva finalista al talent letterario Amici del Viandante. Nel 2020 pubblica Come ciliegina sulla torta (Il Viandante), premiato e finalista in importanti concorsi nazionali. Ama definirsi autrice di storie autentiche, capaci di raccontare storie di vita con sincerità e profondità. God save the Queen è il suo terzo romanzo, ed ora il successo di Malacera.

Emozionata e profondamente grata, Irma Alleva ha condiviso un pensiero che racchiude il senso più autentico di questo riconoscimento: «Desidero ringraziare la giuria per l’attenzione, la sensibilità e il tempo dedicati al mio romanzo. Questo premio rappresenta per me un doppio orgoglio: non solo per il riconoscimento letterario, ma anche perché nasce nella mia regione. Ricevere un’attestazione di stima dalla propria terra ha un valore più profondo. Malacera racconta una storia di radici, di appartenenza e di ribellione alle convenzioni. È il viaggio di un uomo che sceglie la libertà, attraversando l’Abruzzo non solo come luogo geografico, ma come spazio dell’anima. Continuerò a credere che le storie e la letteratura abbiano ancora un valore e una voce significativi nel nostro tempo, complicato e fragile.» Un premio che consacra Malacera come una di quelle storie capaci di restare e conquistare, perché parlano al cuore e allo sguardo di tutti.

Miriana Lanetta