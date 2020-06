Nonostante le incertezze dovuto all'emergenza Covid-19 al lavoro la macchina organizzativa dell'evento.

"Pur nella incertezza dettata dalle prescrizioni anti Covid19 l’organizzazione generale della nostra manifestazione va avanti. Non sappiamo ancora se si potrà realizzare oppure no, ma è giusto prepararci tenendo d’occhio, tempo per tempo, le misure volte alla tutela della salute pubblica, bene primario." Così l'Associazione il Mastrogiurato in una nota in cui invita a partecipare alla Selezione 2020 per le Dame di Quartiere che avranno il privilegio di sfilare nel Corteo del Mastrogiurato. Basta essere maggiorenni e rispondere ai requisiti richiesti per provare ad essere per un giorno la protagonista della Rievocazione Storica più antica d'Abruzzo che si tiene a Lanciano e che quest'anno spegnerà 39 candeline. Insomma non si ferma la macchina organizzativa dell'evento che ogni anno attira migliaia di presenze in città non solo per il corteo storico ma per tutti gli eventi inseriti nella settimana medioevale. Per partecipare basta comunicare la propria adesione inviando una e-mail al seguente indirizzo "ilmastrogiurato@gmail.com",indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed allegando da 2 a 4 foto (recenti) di cui almeno una in primo piano ed una a figura intera. Le candidate saranno contattate successivamente. Le iscrizioni si chiuderanno il 18 luglio 2020. Rullo di tamburi e squillo di chiarine.