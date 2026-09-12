Lunedì l’inaugurazione di Scuola Futura di Fara San Martino, presenti Marsilio e Filippo A. De Cecco

Saranno il Presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio e il Presidente di De Cecco s.p.a. Filippo Antonio De Cecco gli ospiti d’onore presenti all’evento organizzato dal Comune di Fara San Martino per l’apertura di Scuola Futura Fara San Martino, previsto Lunedì 14 alle ore 10.30 e che darà vita al “POLO DELLA FORMAZIONE CAV. FILIPPO DE CECCO”.

Una rinnovata opportunità di formazione per un vasto comprensorio, già pronta ad accogliere da mercoledì i 110 alunni di materna, elementari e medie dei plessi intitolati a “FILIPPO VERNA” (Primaria) e “GIOVANNI XXIII”(Secondaria), insieme con i bambini del polo dell’infanzia “FILIPPO DE CECCO”.

Candidato a finanziamento nel 2022, è l’ennesimo intervento concluso dall’amministrazione de L’Aquilone del Sindaco Antonio Tavani, giunto alla conclusione del suo terzo mandato. Al fondatore del Pastificio De Cecco, nato nel 1854, è stato intitolato questo luogo con l’obiettivo di fondere storia, sviluppo e futuro, per unire intere generazioni in nome della laboriosità e dell’ingegno faresi. Il progetto ha vinto la selezione di una linea di investimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, finanziata con Fondi PNRR, che ha inteso realizzare 160 nuove scuole: il bando le voleva sicure, inclusive, innovative e altamente sostenibili, perché dovevano abbassare del 20% i parametri energetici NZEB nazionali.

La filosofia ispiratrice di Scuola Futura Fara San Martino (progettata da due giovani architetti romani vincitori di un bando nazionale e realizzata in circa due anni grazie ad una stragrande maggioranza di imprese locali) è stata quella di garantire nuovi spazi educativi per bambini e ragazzi, che fossero basati su un approccio qualitativo e una prospettiva che guarda al futuro, muovendo dall’identità e dalla storia del territorio e delle sue specificità. Il progetto di Scuola Futura di Fara San Martino ha riguardato la sostituzione edilizia dell’edificio esistente, prevedendone la demolizione e ricostruzione in situ. Un progetto ambizioso per una piccola realtà come la nostra, che ha impiegato risorse per quasi 5 ml di euro.

“Quello che inauguriamo oggi non è semplicemente un nuovo edificio scolastico, ma un tassello del futuro di Fara San Martino, una promessa mantenuta verso le nostre giovani generazioni e verso l’intera comunità. Questo spazio non sarà solo l'ingresso per l'infanzia, la primaria e la secondaria, ma diventerà una piazza della civitas, un nuovo cuore pulsante per Fara San Martino. Il grande giardino e le aule all'aperto saranno spazi di vita e di incontro per tutta la cittadinanza nelle ore extrascolastiche, un polo civico dove le generazioni potranno incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme.” Un risultato che vuole celebrare Visione, Inclusione, Speranza e Resilienza.